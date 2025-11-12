De casamento a viagens internacionais: veja como o elenco do Santa Cruz aproveita as férias

Jogadores do Santa Cruz de férias (Reprodução)

O elenco do Santa Cruz vive um merecido período de descanso após o encerramento da temporada, marcado pela final da Série D contra o Barra-SC, no dia 4 de outubro. Nas redes sociais, os jogadores têm mostrado um pouco da rotina fora dos gramados — entre viagens, compromissos familiares, jogos beneficentes e até casamento.

Férias com foco: Santa Cruz orienta atletas para retorno à pré-temporada

Executivo do Santa Cruz recebe sondagem do Paysandu para próxima temporada Veja também:

O atacante Thiago Galhardo tem aproveitado intensamente as férias. O jogador compartilhou registros em diferentes destinos, como Rio de Janeiro, São João del Rei (sua cidade natal), Trancoso (BA) e até uma espécie de tour pelos Estados Unidos, com passagens por Las Vegas, San Diego e Havaí. Em vários momentos, esteve acompanhado do irmão, o volante Gabriel Galhardo.

Renato explora o Oriente

Outro que tem rodado o mundo é o atacante Renato, que publicou fotos e vídeos em Hong Kong, Tailândia e outros locais da Ásia. Em uma das publicações mais curiosas, o jogador aparece experimentando comidas exóticas, como escorpião, durante a viagem.

Técnico Marcelo Cabo curte o litoral alagoano

Carioca de origem, o técnico Marcelo Cabo escolheu Maceió (AL) para descansar ao lado da família. O treinador tem aproveitado as belas praias da capital alagoana, onde mantém residência desde suas passagens por CSA e CRB.

Jogadores participam de jogos solidários

Durante o recesso, alguns atletas também marcaram presença em eventos beneficentes. O goleiro Rokenedy, o zagueiro Matheus Vinícius e o meia Willian Júnior participaram de partidas solidárias, unindo lazer e solidariedade.

Reconhecimento e casamento

O volante Wagner Balotelli recebeu uma Moção de Aplausos da Câmara de Vereadores de América Dourada (BA), sua cidade natal, em reconhecimento à trajetória no futebol.

Já o volante Pedro Favela aproveitou o período para oficializar o casamento no cartório, em cerimônia que contou com a presença de alguns companheiros de clube.

Da China à Argentina, o elenco coral espalhado pelo mundo curtindo os últimos dias de férias. ????????



Falta pouco pra todo mundo voltar a vestir o manto e iniciar mais uma temporada! ?? pic.twitter.com/dDixz1PceZ — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 11, 2025

Cartilha e preparação física

Mesmo durante as férias, o clube manteve o compromisso com a preparação. O elenco recebeu uma cartilha de manutenção física, com orientações sobre fortalecimento muscular e atividades metabólicas. O objetivo é garantir que os atletas retornem em boa forma, prontos para evoluir durante a pré-temporada.

Pré-temporada e amistosos

O Santa Cruz inicia a preparação para a temporada 2026 no dia 25 de novembro, com treinos no Estádio do Arruda e no CT Ninho das Cobras. A comissão técnica já programa amistosos e jogos-treino para retomar o ritmo de jogo, incluindo um confronto internacional contra o Defensa y Justicia (ARG), marcado para 8 de janeiro, na Arena Pernambuco, válido pela Vitória Cup.