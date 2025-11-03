Recuperação judicial: confira quem são os principais credores do Santa Cruz

Grafite, ex-atacante do Santa Cruz (Pablo Kennedy/ SCFC)

O processo de recuperação judicial do Santa Cruz expõe a dimensão da crise financeira enfrentada pela instituição. A lista de credores inclui figuras conhecidas da torcida e empresas parceiras. Nesta semana, o Tricolor do Arruda está convocando todos os seus credores a participarem da Campanha de Mediação Extrajudicial, uma iniciativa autorizada pela Justiça que busca acelerar a resolução de pendências financeiras por meio do diálogo direto.

As rodadas de mediação acontecerão na sede do clube, em formato presencial e virtual, nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro, sempre das 9h às 12h e das 13h às 17h. Segundo comunicado oficial, além dessas datas, o Santa Cruz se mantém aberto a realizar mediações individuais e por outros meios, oferecendo flexibilidade aos credores.

O objetivo do clube é antecipar a liquidação de parte das dívidas antes da realização da Assembleia Geral de Credores (AGC), etapa decisiva que definirá a aprovação ou não do plano de pagamento escalonado previsto no processo de recuperação judicial. A meta é construir acordos consensuais com os credores e agilizar a quitação das pendências. Para isso, a SAF liberou R$ 7,7 milhões, que serão aplicados nos primeiros pagamentos homologados.

Maiores credores da Recuperação Judicial

O maior valor a ser pago, segundo os documentos apresentados, pertence ao ex-meia Neto, que tem R$ 8,28 milhões a receber. Logo atrás aparece o ídolo coral Grafite, com R$ 8,08 milhões. Na terceira posição está Everton Santos, com R$ 4,07 milhões, seguido pelo ex-presidente Alírio Moraes, que comandou o Santa Cruz entre 2015 e 2017 e figura como credor de R$ 3,53 milhões, valor vinculado a honorários e repasses de sua gestão. O top 5 é fechado pela Arena Pernambuco Negócios e Investimentos, que tem R$ 3,32 milhões a receber.

A lista também inclui empresas de serviços e bilheteria, além de empresários e outros ex-jogadores. Veja os dez maiores credores:

1. R$ 8.283.717 – Antônio Santana de Souza (Neto, ex-jogador)

2. R$ 8.081.893 – Edinaldo Batista Libânio (Grafite, ex-jogador)

3. R$ 4.079.755 – Everton Leandro dos Santos Pinto (Everton Santos, ex-jogador)

4. R$ 3.530.924 – Alírio Moraes de Melo e Advogados (ex-presidente)

5. R$ 3.328.377 – Arena Pernambuco Negócios e Investimentos

6. R$ 3.115.503 – Portal Nova Promotora de Vendas e Serviços

7. R$ 2.846.972 – Ingresso Fácil Pré-Venda e Venda de Ingressos

8. R$ 2.687.000 – Bruno da Silva Rego (empresário)

9. R$ 2.267.648 – Derival Beserra Cavalcante (Dedé, ex-jogador)

10. R$ 2.201.549 – Daniel Camargo Coracini (empresário)

