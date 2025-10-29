Presidente do Santa Cruz admite débitos e promete acertos com Jacuipense, Vila Nova e Tubarão

Bruno Rodrigues afirma que os valores pelos atletas Thiaguinho, Geovany e João Pedro serão quitados em breve e atribui atrasos a "desencontro de fluxo de caixa"

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz enfrenta pendências com os pagamentos referentes a três negociações realizadas nesta temporada, envolvendo os atletas Thiaguinho, João Pedro e Geovany, que integraram o elenco coral durante a campanha do acesso à Série C. Os débitos incluem pendências com Jacuipense, Vila Nova e Atlético Tubarão, mas segundo o presidente Bruno Rodrigues, as questões estão encaminhadas para resolução nos próximos dias.

Em entrevista concedida à Rádio Jornal, o mandatário tricolor confirmou os atrasos, mas garantiu que o clube já trabalha em propostas de quitação.

"Os três casos serão resolvidos. Essa semana ainda a gente está ajustando uma proposta tanto para o Jacuipense quanto para o Vila Nova. O Tubarão é uma coisa mais simples, última parcela, menor. Vamos retomar as negociações. Houve, é verdade, um desencontro de fluxo de caixa. Evidente que nessa reta final de campeonato as despesas aumentaram muito. Teve a questão do bicho, despesas", explicou o presidente coral.

No caso do Jacuipense, o débito diz respeito à compra do atacante Thiaguinho, cuja negociação foi firmada no valor de R$ 400 mil, divididos em seis parcelas. No início do ano, ainda na disputa do Pernambucano, o Santa Cruz adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta e firmou contrato até 2027.

Já com o Atlético Tubarão, o valor em aberto é referente à última parcela do empréstimo do atacante Geovany, avaliado em R$ 200 mil, também dividido em seis parcelas. O dirigente classificou a pendência como"pontual e simples".

Por fim, a dívida com o Vila Nova é a mais alta das três. O Tricolor comprou 70% dos direitos econômicos do meia João Pedro, em um acordo estimado em R$ 700 mil. O jogador, entretanto, não deve permanecer no Arruda em 2026.

Reta final de temporada e transição para SAF

Bruno Rodrigues explicou que o acúmulo de despesas na reta final do calendário, somado à transição para o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), gerou o atraso temporário. Ainda assim, o dirigente reforçou o compromisso de manter os pagamentos dentro da legalidade e da transparência.

Com o avanço nas tratativas de mediação com credores e investidores, o Santa Cruz tenta manter a estabilidade financeira e assegurar o cumprimento dos compromissos assumidos em 2025.

"E em paralelo a gente está, como todos sabem, nessa transição para a SAF e fazendo sempre tudo a várias mãos. Mas nessa transição é natural que esses pequenos percalços aconteçam, mas eu não tenho dúvida alguma que vamos sanar esses problemas nos próximos dias e é seguir em frente”, completou Bruno Rodrigues.