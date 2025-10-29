Santa Cruz inicia mediação com credores e confirma R$ 7,7 milhões disponíveis para pagamentos

Com aval da Justiça, rodadas de negociação começam em novembro e fazem parte da Recuperação Judicial

Estádio do Arruda (Rafael Vieira)

O Santa Cruz anunciou, na tarde desta quarta-feira (29), o início da Campanha de Mediação Extrajudicial com Credores, iniciativa autorizada pela Justiça e vinculada à recuperação judicial em andamento desde 2023.

O objetivo é promover acordos diretos e acelerar o pagamento das dívidas do clube em condições validadas pelo Poder Judiciário.

As mediações acontecerão na sede do Arruda e também em formato virtual, nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro, sempre das 9h às 12h e das 13h às 17h. O Santa informou ainda que segue disponível para mediações individuais fora dessas datas, reforçando o empenho em resolver pendências de forma ágil e consensual.

Os interessados devem agendar a participação por meio do e-mail: [email protected].

Um dia antes do comunicado oficial, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, havia adiantado, em entrevista à Rádio Jornal, a importância da decisão judicial, autorizada pelo juiz Marcos Garcez de Menezes Júnior, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O mandatário coral celebrou a autorização da mediação como um marco no processo de recuperação.

"É uma notícia excelente para o clube, e principalmente para os credores, é claro. O juiz autorizou a mediação e eu quero lembrar que todos os pagamentos que faremos aos credores serão feitos por dentro do clube, com autorização da Justiça. Lembrando que qualquer movimento de compra de crédito fora desse é uma questão nociva ao clube."

Bruno Rodrigues também revelou que os R$ 7,7 milhões, destinados ao financiamento 'DIP' para o Tricolor, já estão disponíveis para os primeiros pagamentos, valor proveniente de investidores ligados ao processo de reestruturação e à futura SAF do Santa Cruz.

"Esse valor de R$ 7 milhões e 700 mil já está disponível pelos investidores e a gente vai fazer o pagamento mediante as negociações. Presencialmente, vamos colocar o pessoal para receber os credores, negociar, formalizar e formar justiça. Esse dinheiro já está disponível para que a gente possa pagar aqueles credores que chegam ao acordo inicialmente conosco", detalhou.

Reestruturação e transparência

O presidente destacou ainda que o avanço financeiro representa um ponto de virada na trajetória recente do clube, que enfrenta dificuldades de geração de receita e ainda busca estabilidade dentro e fora de campo.

"Estamos numa situação muito difícil, em que a gente não gera caixa para pagar os credores, e na hora que conseguimos avançar com a SAF, antecipar esse recurso para já começar a fazer os pagamentos, isso é uma demonstração de que a coisa começou a andar. Na hora que esses R$ 7 milhões e 700 forem já pagos aos credores, outros valores vão chegar."

A intenção da campanha é reduzir o passivo e restabelecer a credibilidade do clube no mercado esportivo e financeiro. O modelo de mediação extrajudicial, amparado legalmente, é visto como um instrumento mais ágil e colaborativo que o tradicional contencioso judicial, permitindo que os credores e o clube encontrem soluções diretas, sem burocracia excessiva.

Em nota oficial, o Tricolor do Arruda reafirmou o compromisso com a transparência, cooperação e responsabilidade na condução do processo, reforçando a disposição para construir um ambiente de confiança com seus credores.

A diretoria do clube coral acredita que as negociações de novembro podem trazer resultados concretos já nas próximas semanas, permitindo ao Santa Cruz entrar em 2026 com parte significativa das pendências encaminhadas.

"O Santa Cruz reafirma seu comprometimento com a transparência, cooperação e responsabilidade na busca de soluções justas para todos os credores."

Confira o comunicado divulgado pelo Santa Cruz:

"O Santa Cruz Futebol Clube convida todos os seus credores a participarem da Campanha de Mediação Extrajudicial, uma iniciativa autorizada pela Justiça no âmbito do processo de recuperação judicial do Clube.



A ação oferece uma oportunidade de diálogo direto e composição dos créditos, em condições validadas pelo Poder Judiciário.



As rodadas de mediação acontecerão na sede do Santa Cruz, em formato presencial e virtual, nos dias 04, 1l, 18 e 25 de novembro, sempre das 9h às 12h e das 13h às 17h.



Além dessas datas, o Clube permanece à disposição para promover mediações individuais ou por outros meios, de forma flexível e acessível, reafirmando seu empenho em solucionar de maneira célere e consensual as pendências com seus credores.



Interessados podem agendar a participação pelo e-mail [email protected]



O Santa Cruz reafirma seu comprometimento com a transparência, cooperação e responsabilidade na busca de soluções justas para todos os credores."