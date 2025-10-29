Bruno Rodrigues confirma que Santa Cruz renovará com Harlei Menezes e Pedro Henriques nesta semana
Harlei Menezes chegou ao Santa Cruz em setembro de 2024, enquanto Pedro Henriques veio em maio de 2025
Publicado: 29/10/2025 às 10:48
Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodigues, e o CEO da Transição, Pedro Henriques (Evelyn Victoria/SCFC)
O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou na última terça-feira (28) que Pedro Henriques e Harlei Menezes continuarão no comando da gestão de futebol do tricolor. A decisão mostra que a direção do clube deseja dar estabilidade e continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido internamente.
"Eu também sou plenamente de acordo com a permanência destes dois profissionais, tanto o Pedro Henriques, quanto o Harlei Menezes performaram muito bem e mostraram muita competência, é importante esse trabalho de continuidade. A gente vai estar assinando esse contrato essa semana ainda, porque estava sendo feito alguns ajustes entre a SAF, os profissionais e o clube. Estou confirmando a permanência desses dois profissionais", disse Bruno Rodrigues.
A decisão da diretoria do Santa Cruz reforça o empenho que o clube está realizando para ter o melhor planejamento possível em sua volta a Série C do Campeonato Brasileiro, após quatro anos.