Bruno Rodrigues confirma que Santa Cruz renovará com Harlei Menezes e Pedro Henriques nesta semana

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodigues, e o CEO da Transição, Pedro Henriques (Evelyn Victoria/SCFC)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou na última terça-feira (28) que Pedro Henriques e Harlei Menezes continuarão no comando da gestão de futebol do tricolor. A decisão mostra que a direção do clube deseja dar estabilidade e continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido internamente.

Em entrevista à Rádio Jornal, Bruno Rodrigues destacou o desempenho e a competência de Pedro Henriques e Harlei Menezes no Tricolor do Arruda nesta temporada. Além disso, finalizou confirmando a permanência dos dois profissionais para serem peças fundamentais para o clube no ano de 2026.

"Eu também sou plenamente de acordo com a permanência destes dois profissionais, tanto o Pedro Henriques, quanto o Harlei Menezes performaram muito bem e mostraram muita competência, é importante esse trabalho de continuidade. A gente vai estar assinando esse contrato essa semana ainda, porque estava sendo feito alguns ajustes entre a SAF, os profissionais e o clube. Estou confirmando a permanência desses dois profissionais", disse Bruno Rodrigues.

A decisão da diretoria do Santa Cruz reforça o empenho que o clube está realizando para ter o melhor planejamento possível em sua volta a Série C do Campeonato Brasileiro, após quatro anos.