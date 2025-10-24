Santa Cruz confirma empréstimo do atacante Thiaguinho ao ABC

Jogador do Santa Cruz, Thiaguinho. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz oficializou nesta sexta-feira (24) o empréstimo do atacante Thiaguinho ao ABC até o final de 2026. O jogador de 27 anos retorna ao clube potiguar, onde atuou em 2020, e já foi anunciado oficialmente pelo Mais Querido nas redes sociais como reforço para a próxima temporada. Na passagem anterior, Thiaguinho disputou dois jogos e marcou dois gols.

Em 2025, o atacante vestiu a camisa coral em 34 partidas, balançando as redes dez vezes. No grupo do acesso à Série C, o jogador iniciou o ano em alta sob o comando de Itamar Schulle, marcando seis gols nas primeiras nove partidas.

No entanto, após o término do Campeonato Pernambucano, Thiaguinho enfrentou uma queda de rendimento, acumulando jejum de gols e perdendo espaço na equipe devido à forte concorrência na posição.

No início de 2025, o Santa Cruz adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta junto ao Jacuipense por cerca de R$ 400 mil, em seis parcelas de R$ 66 mil. O clube tricolor está em atraso com o pagamento pelo acordo, afirmou o advogado do clube baiano, Rafael Frank. Thiaguinho possui contrato com o Tricolor até novembro de 2027.