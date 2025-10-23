Santa Cruz lança projeto 'Energia Coral' em parceria com iGreen Energy
O projeto permite que torcedores do Santa Cruz se cadastrem para obter descontos na conta de energia elétrica, e cada adesão representa
Publicado: 23/10/2025 às 10:08
Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira (23) uma parceria inédita com a empresa iGreen Energy, especializada em soluções de energia limpa e renovável. O projeto, batizado de "Energia Coral", tem como objetivo gerar benefícios para os torcedores e para a população pernambucana, fortalecendo o clube financeiramente e contribuindo para a preservação do meio ambiente.
Nos dias 24 e 25 de outubro, a sede do Santa Cruz será o ponto de encontro para torcedores e interessados em se envolver no projeto. A ação tem objetivo de engajar a torcida tricolor em um movimento que além de ajudar na preservação do meio ambiente, vai ajudar o clube.
O lançamento do “Energia Coral” acontece as vésperas da COP30, conferência mundial sobre mudanças climáticas, que será realizada no Brasil. O evento acontece entre 10 e 21 de novembro, em Belém, no Pará.