Santa Cruz confirma participação na Vitória Cup 2026, torneio de pré-temporada

America - RN x Santa Cruz Jogo valido pelas quartas de finais da Serie D (Caio Falcão/Esp DP )

O Santa Cruz oficializou sua participação na Vitória Cup 2026, torneio de pré-temporada que chega à sua segunda edição no próximo ano. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23), por meio das redes sociais do Tricolor e da própria competição. O clube coral disputará dois jogos.

Tradicionalmente voltada apenas para equipes sul-americanas, a Vitória Cup deve contar, desta vez, com clubes europeus convidados e mais de 12 partidas realizadas em diferentes cidades brasileiras. A Cobra Coral voltará a enfrentar uma equipe estrangeira após dez anos.

A última vez que o Santa Cruz encarou um adversário de fora do país foi nas oitavas de final da Copa Sul-Americana de 2016, contra o Independiente Medellín. Na ocasião, os corais foram eliminados pelo critério do gol fora de casa, atualmente extinto.

Além da participação, a Vitória Cup comunicou que é a mais nova patrocinadora do Santa Cruz, em uma parceria que envolve a Cobra Coral Participações S/A, empresa responsável pela constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Antes do anúncio oficial da participação da equipe pernambucana, a divulgação inicial da Vitória Cup apresentava apenas os contornos dos escudos dos clubes. Com uma sombra semelhante ao emblema do Santa Cruz, a torcida tricolor logo percebeu a grande possibilidade de o clube estar presente no torneio.

As partidas do Santa Cruz devem acontecer em janeiro, contra uma equipe argentina, e em junho, diante de um clube espanhol, este durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo de 2026.

TORNEIO E PARTICIPANTES

A competição, que teve sua primeira edição realizada neste ano, durante a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta do Mundial de Clubes, contou com Santos, Cruzeiro, Ferroviária, Banfield e Defensa y Justicia.

Entre os times já confirmados para 2026, além do Tricolor do Arruda, estão o Botafogo-RJ, patrocinador e participante do torneio, o Vélez Sarsfield (Argentina), o Sporting Cristal (Peru), o América de Cali (Colômbia) e o Olímpia (Paraguai).

De acordo com a Itatiaia, o Cruzeiro foi outro clube brasileiro a receber convite para participar da próxima edição da Vitória Cup.

Nas redes sociais, a especulação sobre os participantes movimentou os torcedores tricolores. Em uma imagem que circula entre páginas esportivas, fãs identificaram uma sombra semelhante ao escudo do Santa Cruz no pôster de divulgação da competição. O mesmo post levantou a possibilidade de participações de Sevilla, Villarreal, Atlético de Madrid e Barcelona, todos da Espanha, além do Estudiantes de La Plata, da Argentina.