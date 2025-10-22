Santa Cruz é novamente cobrado pelo Vila Nova por pagamento de acordo pelo meia João Pedro

São Lourenço da Mata, PE, 18/08/2025 - SANTA CRUZ X ALTOS - Na noite desta segunda-feira(18), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Altos do Piauí pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, João Pedro. ( Rafael Vieira)

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, afirmou um novo atraso no pagamento de parcelas do acordo firmado entre o Santa Cruz e o clube goiano pelo meia-atacante João Pedro, assumido pela SAF do Tricolor. A informação foi divulgada pelo Diário de Goiás.

Segundo o dirigente, ainda existem pendências financeiras referentes à negociação, que foi conduzida diretamente com representantes da Sociedade Anônima do Futebol do Santa Cruz. O mandatário do Vila ressaltou que o problema não é um caso isolado, já que o Vila Nova também enfrenta dificuldades para receber valores de outras transações recentes, mas destacou a situação do clube pernambucano como uma das que mais preocupam.

O novo impasse reacende uma situação que já havia ocorrido em maio deste ano, quando Hugo Bravo chegou a ameaçar acionar o Santa Cruz na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) por falta de pagamento. Na ocasião, o clube do Arruda conseguiu evitar o processo após quitar uma das parcelas em atraso.

Procurado pelo Diario de Pernambuco, o Santa Cruz informou que, por enquanto, não irá se pronunciar oficialmente sobre o tema. O clube aguarda a conclusão dos trâmites de renovação contratual do executivo de futebol Harlei Menezes e do CEO Pedro Henriques, ambos dirigentes remunerados da SAF, para então emitir um posicionamento.

Contrato de João Pedro com o Santa Cruz



O meia João Pedro tem contrato com o Santa Cruz até o fim de 2027, após o clube adquirir 70% dos direitos econômicos junto ao Vila Nova em fevereiro deste ano. Em 2024, quando desembarcou no Recife, o jogador teve boas atuações no Campeonato Pernambucano, mas foi emprestado ao Retrô para o restante da temporada, onde se destacou e conquistou o título da Série D sob o comando do técnico Itamar Schulle.

De volta ao Arruda em 2025, o jogador não conseguiu repetir o mesmo desempenho da temporada anterior e acabou perdendo espaço na equipe titular para Willian Júnior. Ao longo do ano, João Pedro disputou 27 partidas, somando participações na Pré-Copa do Nordeste, no Campeonato Pernambucano e na Série D, com três gols marcados. Diante do cenário atual, o Santa Cruz não descarta um novo empréstimo do camisa 7 para a temporada de 2026.

