Vitória Cup 2026: Santa Cruz pode enfrentar fortes equipes internacionais no torneio

Competição de pré-temporada deve contar com clubes de Espanha, Inglaterra e Alemanha, além de tradicionais equipes sul-americanas

Jogadores do Santa Cruz (Fabio Souza/CBF)

O Santa Cruz pode ter pela frente uma pré-temporada de peso em 2026. O Tricolor do Arruda é cotado para disputar a próxima edição da Vitória Cup, torneio amistoso internacional realizado no Espírito Santo e que promete reunir grandes clubes do futebol mundial.

A competição, que em sua primeira edição, realizada neste ano, durante a paralisação do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo de Clubes, contou com Santos, Cruzeiro, Ferroviária, Banfield e Defensa y Justicia, crescerá de forma significativa no próximo ano, atraindo equipes de peso da América do Sul e da Europa.

Entre os times já confirmados estão o Botafogo-RJ, patrocinador e participante da competição, o Vélez Sarsfield (Argentina), o Sporting Cristal (Peru) e o América de Cali (Colômbia). De acordo com o organizador do evento, Vinícius Domingues, em entrevista ao GE, a edição de 2026 contará ainda com clubes europeus "de alto escalão", incluindo times da Espanha, Inglaterra e Alemanha, alguns, inclusive, participantes da Liga dos Campeões.

A imprensa paraguaia também aponta o Olimpia como provável participante, enquanto a Itatiaia informou que o Cruzeiro recebeu convite para integrar o torneio. Caso o Santa Cruz confirme presença, o clube poderá enfrentar adversários internacionais em duelos que devem marcar a retomada da equipe em um cenário maior do futebol.

De acordo com informação divulgada pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco, o Santa Cruz deve disputar dois jogos pela Vitória Cup, sendo um em janeiro, contra uma equipe argentina, e outro em junho, frente a um clube espanhol, durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo de 2026.

A expectativa é de que ambos os confrontos sejam realizados na Arena de Pernambuco, palco utilizado pelo clube tricolor no mata-mata da Série D neste ano. Apesar do convite, o Santa Cruz ainda não confirmou sua participação no torneio.

Possíveis participantes no torneio

Nas redes sociais, a especulação sobre os participantes movimentou torcedores tricolores. Em uma imagem que circula entre páginas esportivas, fãs identificaram uma sombra semelhante ao escudo do Santa Cruz no pôster de divulgação da competição. O mesmo post levantou a possibilidade de participações de Sevilla, Villarreal, Atlético de Madrid e Barcelona, esses da Espanha, além do Estudiantes de La Plata, da Argentina.

Caso a participação do Santa Cruz se confirme, o clube poderá iniciar o ano enfrentando adversários de expressão continental, um passo importante na retomada de sua projeção nacional e internacional após o retorno à Série C.