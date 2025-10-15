Veja detalhes da Assembleia Geral de Sócios do Santa Cruz que votará a SAF

Assembleia Geral no Arruda vai decidir destino da SAF do Santa Cruz

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Saindo do papel para virar realidade. O Santa Cruz convocou oficialmente, nesta terça-feira (14), a realização da Assembleia Geral Extraordinária de Sócios, marcada para o dia 30 de novembro (domingo), no Estádio do Arruda. O encontro terá como pauta principal a votação sobre a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube e a aprovação da proposta de aquisição de 90% das ações por parte dos investidores Cobra Coral Participações S.A.

A assembleia ocorrerá de forma exclusivamente presencial, com início às 8h em primeira convocação — exigindo a presença de dois terços dos sócios aptos a votar — e às 9h em segunda chamada, com qualquer número de participantes. O encerramento está previsto para às 17h do mesmo dia.

O que será votado?

Confira os principais pontos que estarão em votação na Assembleia:

Reforma do Estatuto Social: Atualização de dispositivos para adequação à Lei da SAF (Lei nº 14.193/2021) e viabilização jurídica da constituição da empresa;

Aprovação da operação com investidores: Avaliação do contrato celebrado em janeiro de 2025 com a Cobra Coral Participações, que propõe a compra e subscrição de 90% das ações da nova SAF do Santa Cruz;

Criação da SAF: Constituição formal da Santa Cruz Futebol Clube S.A.F., com sede no Arruda, e a transferência de ativos relacionados ao futebol do clube — como contratos, categorias de base, direitos de atletas, marcas, símbolos e direitos federativos;

Estádio do Arruda: A proposta prevê que o estádio seja transferido à SAF, condicionada a mudanças na legislação municipal, cumprimento de cláusulas contratuais e aprovação de instâncias internas. Enquanto isso, o clube cederia temporariamente os direitos de uso e exploração comercial à SAF;

Autorização ao Executivo: Aprovação para que a diretoria execute todos os atos necessários à constituição e formalização da SAF, além da ratificação dos contratos já assinados com os investidores, com base na aprovação do Conselho Deliberativo em 9 de outubro de 2025.

Quem pode votar?

O clube informou que a lista de sócios aptos ao voto será publicada conforme o Estatuto Social. O voto será pessoal e intransferível, sendo vedado o voto por procuração, conforme o artigo 26, inciso I, e artigo 33, §4º do Estatuto.

