Santa Cruz na disputa: entenda as mudanças no regulamento da Série C
Com Santa Cruz como único representante de Pernambuco, Série C terá mudanças no regulamento a partir de 2026
Publicado: 14/10/2025 às 13:02
Série C do Brasileirão (Leo Piva / CBF)
A Série C do Campeonato Brasileiro passará por mudanças significativas nos próximos anos. A Terceirona será gradualmente ampliada até contar com 28 clubes em 2028. O Santa Cruz, único representante de Pernambuco na terceira divisão nacional, será diretamente impactado pelas alterações no regulamento.
A mudança mais drástica ocorrerá em 2028. A terceira divisão contará com 28 times, divididos em dois grupos de 14. As equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta dentro de suas respectivas chaves. O novo formato também trará um rebaixamento mais severo: seis clubes cairão para a Série D — três de cada grupo.
Além da ampliação, a CBF confirmou o calendário da competição para 2026, que terá início em 5 de abril e término em 25 de outubro. O campeão da Série C garantirá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.
Para o Santa Cruz, que luta para retornar à Série B e reestruturar seu futebol, a mudança representa uma oportunidade e também um desafio. A diminuição no número de rebaixados em 2026 e 2027 amplia as chances de permanência na divisão, mas o aumento de clubes exigirá campanhas mais sólidas nos próximos anos, especialmente com o novo modelo de disputa previsto para 2028.
Série C
- Início em 5 de abril e término em 25 de outubro
- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil
- 20 Clubes participantes, com a manutenção do formato atual
- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2027
Mudanças em 2027
- 24 clubes participantes, com a manutenção do formato atual
- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2028
Mudanças em 2028
- 28 clubes participantes
- Novo formato com 2 grupos e 14 clubes em cada, com jogos de ida e volta
- Descenso de 6 clubes para a Série D de 2029