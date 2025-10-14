Santa Cruz na disputa: entenda as mudanças no regulamento da Série C

Com Santa Cruz como único representante de Pernambuco, Série C terá mudanças no regulamento a partir de 2026

Série C do Brasileirão (Leo Piva / CBF)

A Série C do Campeonato Brasileiro passará por mudanças significativas nos próximos anos. A Terceirona será gradualmente ampliada até contar com 28 clubes em 2028. O Santa Cruz, único representante de Pernambuco na terceira divisão nacional, será diretamente impactado pelas alterações no regulamento.

De acordo com o cronograma divulgado pela CBF, o atual formato com 20 equipes será mantido em 2026. No entanto, apenas dois clubes serão rebaixados para a Série D de 2027. Ao mesmo tempo, seis equipes serão promovidas da quarta divisão, o que dará início ao processo de expansão da Série C. A lógica será repetida em 2027, quando o número de participantes passará a ser de 24.

A mudança mais drástica ocorrerá em 2028. A terceira divisão contará com 28 times, divididos em dois grupos de 14. As equipes se enfrentarão em jogos de ida e volta dentro de suas respectivas chaves. O novo formato também trará um rebaixamento mais severo: seis clubes cairão para a Série D — três de cada grupo.

Além da ampliação, a CBF confirmou o calendário da competição para 2026, que terá início em 5 de abril e término em 25 de outubro. O campeão da Série C garantirá vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.

Para o Santa Cruz, que luta para retornar à Série B e reestruturar seu futebol, a mudança representa uma oportunidade e também um desafio. A diminuição no número de rebaixados em 2026 e 2027 amplia as chances de permanência na divisão, mas o aumento de clubes exigirá campanhas mais sólidas nos próximos anos, especialmente com o novo modelo de disputa previsto para 2028.

Série C

- Início em 5 de abril e término em 25 de outubro

- Campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

- 20 Clubes participantes, com a manutenção do formato atual

- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2027

Mudanças em 2027

- 24 clubes participantes, com a manutenção do formato atual

- Descenso de 2 clubes para a Série D de 2028

Mudanças em 2028

- 28 clubes participantes

- Novo formato com 2 grupos e 14 clubes em cada, com jogos de ida e volta

- Descenso de 6 clubes para a Série D de 2029