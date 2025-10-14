Santa Cruz anuncia data para a votação da SAF pelos sócios

Em comunicado nesta terça-feira (14), a direção tricolor anunciou que a AGE será realizada no dia 30 de novembro

Agora sim, tem data marcada. A tão esperada Assembleia Geral de Sócios (AGE) do Santa Cruz para votar a mudança da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) foi marcada para o dia 30 de novembro (domingo).

O anúncio foi feito ontem à noite nas redes sociais do Tricolor. Os sócios do clube irão votar a aprovação ou não da proposta vinculante feita pelo grupo de investidores da Cobra Coral Participações para adquirir 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol do clube.



A votação é considerada o penúltimo passo para a oficialização da SAF. Caso seja aprovada pelos sócios, a proposta retorna ao Conselho Deliberativo para seja ratificada a aprovação, que já aconteceu na semana passada com uma maioria esmagadora, com 166 conselheiros a favor e apenas sete contra.