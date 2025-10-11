Santa Cruz inicia trâmites cruciais para se tornar SAF; veja os próximos passos

Torcida do Santa Cruz (Crysli Viana)

O tão aguardado projeto de SAF do Santa Cruz começou, enfim, a sair do papel. Com a aprovação do encaminhamento da proposta vinculante da Cobra Coral Participações pelo Conselho Deliberativo, o clube entra agora em uma fase crucial que pode definir seu futuro esportivo e financeiro — mas ainda há uma longa jornada pela frente até a oficialização. A transformação ainda depende de etapas decisivas, que envolvem votações, análises jurídicas e até um leilão judicial.

A próxima etapa será a convocação da Assembleia Geral de Sócios, que deve ocorrer em até cinco dias úteis após a aprovação no Conselho Deliberativo. A Assembleia, que é o órgão máximo do clube, terá até 45 dias após a convocação para ser realizada. Nela, os sócios irão deliberar sobre a implementaçao da SAF e a venda majoritária para o grupo investidor. Neste caso, o associado terá o poder de veto.

Antes da Assembleia, está prevista a realização do chamado “SAF Day”, um evento temático promovido pelo Conselho Deliberativo e aberto aos associados, com o objetivo de apresentar a estrutura da SAF e os termos da proposta de forma transparente. A reunião deve contar com a presença de representantes da Cobra Coral Participações, equipes jurídicas e demais envolvidos no processo.

Caso a SAF seja aprovada na Assembleia, o clube deverá convocar uma nova reunião do Conselho Deliberativo em até cinco dias, para ratificar a decisão. Essa reunião deve ocorrer em até oito dias úteis após a convocação.

Superadas essas etapas internas, o Santa Cruz terá cinco dias para protocolar os termos do acordo no processo de recuperação judicial, ao qual o clube ainda está submetido. Nessa fase, serão apresentados ao juiz o novo plano de pagamento aos credores e os detalhes sobre a constituição da SAF.

O processo culmina com a realização de um procedimento competitivo, uma espécie de leilão judicial. Nele, qualquer interessado poderá apresentar uma proposta superior à da Cobra Coral Participações. Se isso não ocorrer, a proposta original será homologada pelo juiz, e a SAF do Santa Cruz estará oficialmente constituída.

“É o primeiro passo para a gente conseguir a tão sonhada SAF, esperada pela nossa imensa torcida. Vamos convocar a AGE, depois ela volta para o Conselho. Sendo aprovada, vamos encaminhar para o juiz da recuperação judicial. A partir daí, apresentamos o plano de pagamento aos credores e o juiz abrirá um leilão. A expectativa é encerrar esse processo no início do próximo ano”, afirmou Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz.

A previsão da diretoria coral é que o processo seja finalizado no primeiro semestre de 2026, marcando um novo capítulo na história centenária do clube, que busca estabilidade financeira e novos horizontes esportivos por meio do modelo SAF.