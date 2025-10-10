Diretor de futebol se despede do Santa Cruz: 'Saio com a convicção de dever cumprido'

Diego Hydalgo deixa a direção de futebol do Santa Cruz após dois anos trabalhando na gestão

Diego Hydalgo, diretor de futebol do Santa Cruz (Reprodução)

Despedida! O diretor de futebol do Santa Cruz, Diego Hydalgo, anunciou oficialmente nesta quinta-feira (10) sua saída do clube. O profissional ocupava o cargo desde o início da gestão do presidente Bruno Rodrigues, sendo uma das figuras na reestruturação do departamento de futebol tricolor nos últimos dois anos. Diego Hydalgo atuava como diretor estatutário e esteve presente diretamente no dia a dia do elenco, acompanhando treinamentos, viagens e decisões estratégicas do futebol profissional.



Em sua mensagem de despedida, publicada nas redes sociais, o profissional afirmou sair com a “convicção de dever cumprido”, destacando as principais conquistas do período: o retorno do clube ao cenário nacional, com o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, e a estruturação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que deve passar a gerir o futebol coral na próxima temporada.

“Desde que assumi o desafio de dirigir a área técnica, sempre fui muito transparente com nossos objetivos. Foram dois anos de muita entrega e trabalho. Conseguimos devolver a dignidade ao clube e hoje deixo a SAF estabelecida para os novos momentos”, escreveu.

Mesmo sem conquistar o título da Série D, Diego Hydalgo ressaltou o valor do vice-campeonato nacional e agradeceu aos funcionários, comissão técnica, jogadores e diretoria. Ele também anunciou que volta a ser apenas torcedor. “Me retiro da diretoria para voltar a ocupar meu lugar nas arquibancadas e continuar sendo mais um apaixonado torcedor tricolor”, disse.

Repercussão entre os jogadores

A saída de Diego gerou reações imediatas dentro do elenco. Jogadores como Gabriel Galhardo, Lucas Siqueira e Israel publicaram mensagens de apoio e reconhecimento ao trabalho do dirigente.

“Fenômeno! Ser humano incrível, grande profissional! Obrigado por tudo!”, escreveu Galhardo.

“Você é fera, meu amigo! Te desejo sucesso e tudo de melhor na sua jornada”, postou Lucas Siqueira.

“Gratidão, irmão. Foi um prazer ter a oportunidade de conhecer a pessoa que você é”, comentou Israel.

Transição e futuro

Com os trâmites para implementação da SAF, a tendência é que novos nomes assumam os cargos executivos no departamento de futebol. No entanto, a chegada de novos profissionais só deve ocorrer após conclusão do processo.

