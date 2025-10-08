SAF do Santa Cruz: o que está em jogo na votação do Conselho Deliberativo

Reunião no Conselho Deliberativo do Santa Cruz (Reprodução)

O futuro do Santa Cruz entra em pauta nesta quinta-feira (9), às 19h, em uma reunião importante do Conselho Deliberativo, na sede do clube, no Estádio do Arruda. O encontro marcará a votação da proposta vinculante de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que prevê investimentos de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. Ao todo, 490 conselheiros entre efetivos e beneméritos estão aptos para votar na proposta da SAF.

Além da promessa de reestruturação financeira e modernização administrativa, o acordo também inclui um dos pontos mais sensíveis para a torcida: a transferência da gestão do estádio do Arruda para os futuros controladores da SAF.

Apesar da importância da votação, o Conselho Deliberativo não tem poder de veto sobre a proposta. A reunião tem caráter recomendativo, funcionando como um termômetro interno para medir o apoio institucional à operação. Para que o parecer seja considerado aprovado, será necessário o voto favorável de dois terços dos conselheiros presentes. A votação será feita de forma nominal, com o nome e o voto de cada conselheiro sendo registrados.

Caso o quórum de aprovação não seja atingido, uma nova rodada de negociação entre os investidores e os conselheiros contrários será realizada, buscando ajustes ou esclarecimentos. Apesar disso, nos bastidores, a previsão é de que haja aprovação da proposta.

Se o parecer for aprovado nesta quinta-feira, o Tricolor do Arruda terá até cinco dias para convocar uma Assembleia Geral de Sócios, etapa considerada crucial e definitiva para o destino da SAF no Santa Cruz. A assembleia deve ser realizada em até 45 dias após a convocação, e caberá exclusivamente aos sócios aprovar ou vetar a proposta em definitivo.

Mesmo sem poder acompanhar a votação dentro da sede do clube, a torcida tricolor promete marcar presença nas imediações do Arruda durante a reunião. Nas redes sociais, movimentos vêm convocando os torcedores a acompanharem o processo de perto, demonstrando apoio à proposta que pode mudar os rumos do clube.


