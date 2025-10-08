Investidores apresentam proposta de SAF ao Conselho Deliberativo do Santa Cruz

Reunião entre investidores e Conselho do Santa Cruz tem clima pacífico na apresentação da proposta de SAF

Reunião de apresentação da proposta da SAF (Reprodução)

Apesar da expectativa por ânimos exaltados, a reunião entre investidores e o Conselho Deliberativo do Santa Cruz, realizada nesta terça-feira (7), no estádio do Arruda, ocorreu de forma tranquila. O encontro marcou a tão aguardada apresentação oficial da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Durante mais de cinco horas de reunião, conselheiros e representantes da Cobra Coral Participações — grupo interessado em adquirir 90% das ações da futura SAF — debateram pontos cruciais do projeto. A proposta visa transformar o Tricolor do Arruda em uma potência do futebol nordestino e nacional, com base em uma gestão profissional, inovação e respeito à história do clube.

Segundo os slides apresentados pelos investidores, a missão da SAF seria “transformar o Santa Cruz em uma potência sustentável do futebol nordestino e brasileiro, unindo gestão profissional, paixão da torcida e inovação, garantindo crescimento contínuo, equilíbrio financeiro e conquistas esportivas, sempre respeitando a história do clube e fortalecendo a relação com a torcida e a sociedade”.

A visão a longo prazo também foi destacada: nos próximos seis anos, o objetivo é colocar o Santa Cruz entre os três maiores clubes do Norte e Nordeste. Em 15 anos, a meta é figurar entre os 13 principais clubes do futebol brasileiro.

Os valores destacados pela proposta incluem paixão e identidade, com a preservação da essência do clube; transparência e profissionalismo, através de uma gestão ética e eficiente; e compromisso com a torcida, que deverá continuar sendo o centro das decisões. Também foram citadas inovação, responsabilidade social e a busca por competitividade.

O próximo passo será decisivo: na quinta-feira (9), o Conselho Deliberativo votará a aprovação do projeto. Caso o parecer seja favorável, será convocada uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), na qual os sócios terão a palavra final sobre a constituição da SAF.

A reunião sinaliza um momento de virada para o clube, que busca equilibrar a modernização administrativa com a preservação de sua rica história e identidade popular.

