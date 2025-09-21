Santa Cruz: Lucas Siqueira anuncia aposentadoria ao fim da Série D

Antes do jogo contra o Maranhão, na segunda partida da semifinal da Serie D, o volante recebeu uma homenagem do clube tricolor

Lucas Siqueira, volante do Santa Cruz, recebeu homenagem do clube tricolor (Evelyn Victoria/SCFC)

O volante Lucas Siqueira anunciou que irá se aposentar dos gramados ao final da Série D deste ano, encerrando a carreira pelo Santa Cruz. Em publicação nas redes sociais, o Tricolor agradeceu o profissionalismo e a dedicação do atleta de 36 anos, que chegou ao clube em 2024 para disputar o Campeonato Pernambucano.

Antes do confronto decisivo contra o Maranhão, na volta da semifinal da Série D, no aquecimento, Siqueira foi homenageado por membros da direção e pelo presidente Bruno Rodrigues, em reconhecimento à sua trajetória.

Siqueira iniciou a carreira no Friburguense e acumulou passagens por clubes como Sampaio Corrêa-RJ, Macaé, Vasco, Paysandu, Ceará, Novorizontino, CRB, Portuguesa, Remo, Ituano e Botafogo-PB, antes de chegar ao Santa Cruz. Na temporada passada, o volante entrou em campo 13 vezes e marcou dois gols. Já em 2025, disputou 12 partidas e anotou contra o Jaguar no Campeonato Pernambucano, mostrando sua importância para o meio-campo tricolor.

Após a classificação à final da Série D, o jogador, em entrevista à Rádio Jornal, falou sobre seus últimos dias como profissional.

"Eu estou desfrutando esses últimos dias. Falamos no vestiário que este não seria meu último jogo, temos uma final para disputar, um título para conquistar, esse é o nosso compromisso. Estou muito feliz e orgulhoso de fazer parte desse grupo, de ter conquistado o acesso com todos e, assim, terminar minha carreira da forma que está sendo, com a camisa do Santa Cruz", expressou.

"Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Hoje recebi uma homenagem do presidente e do elenco, foi algo surreal na minha vida. Sou muito grato a todos por terem feito essa homenagem. Estou encerrando minha carreira com chave de ouro", completou.

O volante ainda terá mais dois jogos pela frente, contra o Barra-SC, para se despedir oficialmente do futebol, ambos representando momentos importantes para o clube e para sua trajetória no Santa Cruz.