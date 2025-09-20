"Nos tornamos um time copeiro", valoriza técnico do Santa Cruz ao chegar na final da Série D

Marcelo Cabo exaltou a atuação tática do Tricolor diante do Maranhão, na Arena de Pernambuco, mesmo em uma noite sem inspiração técnica

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo. (Rafael Vieira)

O Santa Cruz garantiu vaga na final da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (20) ao segurar o empate sem gols com o Maranhão, na Arena de Pernambuco. A Cobra Coral chegou com vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0 em São Luís e, mesmo sem brilho técnico, conquistou a vaga para disputar o título inédito.

O goleiro Rokenedy se destacou com grandes defesas e ajudou a equipe a confirmar a classificação. Na coletiva após o jogo, o técnico Marcelo Cabo reconheceu que a atuação não foi das melhores, mas destacou o espírito competitivo do grupo.

“Acho que devendo não ficou, porque nos classificamos, e é um jogo de 180 minutos. A gente tem que jogar copa, é um mata-mata, e nos tornamos um time copeiro. 62 times ficaram para trás e a gente acabou sendo um dos dois melhores que chegaram à final. Não tivemos uma noite muito inspirada tecnicamente, mas fomos, por outro lado, um time aplicado taticamente e competitivo", iniciou o treinador coral.

"A gente acabou entendendo o que eles viriam em termos táticos, que seriam agressivos, tinham que buscar a vitória. Não foi um jogo plástico, mas em um mata-mata de 180 minutos, no final o que vale é a classificação", completou.

SANTA CRUZ TERÁ O BARRA-SC NA FINAL

Com o acesso à Série C já garantido, o Santa Cruz agora volta as atenções para a decisão do título. Os tricolores encaram o Barra-SC em dois jogos, com a primeira partida em Pernambuco e a volta em Itajaí, Santa Catarina. Marcelo Cabo frisou que o estudo do adversário começa agora.

"Eu ainda não parei para analisar o Barra. Estávamos muito focados nesse compromisso de construir a classificação, e agora é virar o foco para o Barra, entender e estudar da melhor maneira para buscar esse título que, para nós, é muito importante", projetou o treinador.

CHANCE DE TÍTULO AO FIM DA TEMPORADA

O comandante coral também ressaltou a importância de levar o clube a uma final nacional, coroando uma temporada de reconstrução. O Santa Cruz volta a decidir um Campeonato Brasileiro depois de doze anos.

“Eu fico feliz de conseguir levar, junto aos meus companheiros de trabalho, o Santa Cruz a uma final de Campeonato Brasileiro. Isso é muito importante. Se você pegar dentro de um elenco quantos já foram campeões brasileiros, são poucos. E, neste ano, eu fico muito agraciado, é uma meta pessoal. Eu estou finalizando hoje meu sétimo mata-mata e venci os sete", expressou Cabo.

"É parabenizar o nosso torcedor que compareceu, lotou o estádio, jogou e vibrou com a gente. Tenho certeza de que o nosso torcedor vai ter uma semana muito alegre, depois de muitos anos, por chegar a uma final de Campeonato Brasileiro", concluiu.