Santa Cruz segura empate com o Maranhão na Arena e se classifica para a final da Série D

Partida sem gols na Arena de Pernambuco deu vaga à Cobra Coral na decisão; o adversário será o Barra-SC

Geovany, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Tricolor do Arruda na decisão! O Santa Cruz carimbou a classificação para a final da Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (20), ao segurar um empate em 0 a 0 com o Maranhão, na Arena de Pernambuco. A Cobra Coral chegou ao confronto após vitória por 1 a 0 em São Luís, no jogo de ida da semifinal.

A defesa tricolor se fechou, e o goleiro Rokenedy, quando exigido, voltou a salvar a equipe com grandes defesas. Na decisão da Quarta Divisão, o Santa Cruz enfrentará, em partidas de ida e volta, o Barra-SC, que eliminou a Inter de Limeira-SP.

Valendo o título inédito para os tricolores na competição, o primeiro duelo acontece na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e o segundo em Itajaí, Santa Catarina. A definição do mando de campo seguirá o critério de pontuação geral ao longo de toda a Série D. Datas e horários serão divulgados pela CBF.

O JOGO

Em menos de um minuto, o Santa Cruz levou o primeiro susto na Arena de Pernambuco. Pedro Favela vacilou na saída de bola e entregou para o Maranhão. Vagalume recebeu de frente para a área e bateu cruzado, obrigando Rokenedy a fazer boa defesa.

O início de jogo teve maior posse de bola da Cobra Coral, mas a pressão era em dobro por parte do Quadricolor, que precisava de uma vitória mínima para levar a decisão aos pênaltis. Logo nos três primeiros minutos, a equipe de São Luís criou as melhores chances do confronto, marcando alto e tentando ser mais efetiva.

Com o passar do tempo, a partida ficou mais pegada e o ritmo diminuiu. O Tricolor, que precisava apenas de um empate para se classificar, buscava administrar o jogo. Aos 28 minutos, o Maranhão voltou a assustar, desta vez com o meia Jorge, que finalizou por cima da meta, perto da trave coral.

Aos 29 minutos veio a primeira resposta do Santa Cruz. Willian Júnior cobrou falta e Pedro Favela cabeceou à direita de Jean, que voou para espalmar. Logo depois, aos 32, novamente Favela aproveitou o rebote da defesa maranhense e, próximo da linha da grande área, bateu no canto esquerdo. A bola passou raspando a trave, mostrando que o Tricolor do Arruda começava a entrar no duelo.

As equipes não conseguiram balançar as redes na primeira etapa, e o 0 a 0 parcial colocava o Santa Cruz na decisão da Série D.

SEGUNDO TEMPO

Assim como na primeira etapa, o Maranhão começou pressionando. Aos 3 minutos, a equipe quadricolor quase abriu o placar. Radija se infiltrou pela esquerda, invadiu a área após receber passe e soltou uma bomba cruzada que explodiu na trave de Rokenedy, levando susto à torcida coral.

O Santa Cruz, bem postado, seguia se defendendo e apostando nos contra-ataques, enquanto a partida se desenhava em ritmo intenso. Aos 27 minutos, Clessione recebeu de costas, ajeitou o corpo e, de fora da área, arriscou uma bicicleta. A bola vinha encobrindo Rokenedy, que recuou rapidamente e se esticou para fazer uma defesa espetacular, evitando um verdadeiro golaço.

A partir daí, o jogo se transformou em ataque constante do Maranhão contra a defesa do Santa Cruz até os instantes finais. A equipe comandada por Marcelo Cabo se fechou com eficiência e segurou o empate sem gols, garantindo a vaga da Cobra Coral na final da Série D.

FICHA DA PARTIDA

SANTA CRUZ: Rokenedy; Yuri Ferraz (Hiago Ribeiro), Eurico, William Alves e Rodrigues; Pedro Favela (Jonatas Paulista), Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Júnior (Matheus Vinícius); Geovany (Adailson) e Thiago Galhardo (Ariel). Técnico: Marcelo Cabo.

MARANHÃO: Jean; Igor Nunes, Júlio Nascimento (Fernando), Keven e André Radija (Lucas Manga); Dudu (Railson), Rosivan (Anderson Paraíba) e Jorge (Rafael); Ryan, Clessione e Vagalume. Técnico: Marcinho Guerreiro.

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 19h30

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE)

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva (CE) e Eleuterio Felipe Marques Junior (CE)

4º Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Cartões amarelos: Eurico, Rokenedy (Santa Cruz); Ryan (Maranhão)

Público: 40.892

Renda: R$ 1.464.705,00

