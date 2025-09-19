Jogo entre Santa Cruz x Maranhão terá operação especial de ônibus
Partida entre Santa Cruz e Maranhão contará com esquema de transporte especial
Publicado: 19/09/2025 às 10:02
Esquema de ônibus para Arena Pernambuco (Divulgação)
Os torcedores que vão acompanhar o confronto entre Santa Cruz e Maranhão, válido pelo jogo de volta da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, contarão com uma operação especial de transporte organizada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).
Para facilitar o embarque, haverá distribuição de pulseiras, e toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife Consórcio de Transporte. De acordo com o CTM, a frota poderá ser reforçada e os intervalos entre viagens ajustados, conforme a demanda dos torcedores.
Itinerário da linha 047
Sentido TI Cosme e Damião/Arena:
TI Cosme e Damião R. Arapongas R. Tomaz Ferreira R. Bernardim Ribeiro Ramal Arena/PE Arena de Pernambuco.
Sentido Arena/TI Cosme e Damião:
Arena de Pernambuco Ramal Arena PE R. Bernardim Ribeiro R. Tomaz Ferreira R. Arapongas TI Cosme e Damião.