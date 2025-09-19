Jogo entre Santa Cruz x Maranhão terá operação especial de ônibus

Esquema de ônibus para Arena Pernambuco (Divulgação)

Os torcedores que vão acompanhar o confronto entre Santa Cruz e Maranhão, válido pelo jogo de volta da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, contarão com uma operação especial de transporte organizada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

A linha 047 – TI Cosme e Damião/Arena será ativada exclusivamente para o evento, com início da operação às 17h. A tarifa será de R$ 4,30, valor correspondente ao Bilhete Único Anel A, podendo ser paga com cartões VEM ou em dinheiro. Como se trata de um serviço eventual, não haverá gratuidade nem descontos tarifários na ida ou na volta.

Para facilitar o embarque, haverá distribuição de pulseiras, e toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife Consórcio de Transporte. De acordo com o CTM, a frota poderá ser reforçada e os intervalos entre viagens ajustados, conforme a demanda dos torcedores.

Itinerário da linha 047

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião R. Arapongas R. Tomaz Ferreira R. Bernardim Ribeiro Ramal Arena/PE Arena de Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena de Pernambuco Ramal Arena PE R. Bernardim Ribeiro R. Tomaz Ferreira R. Arapongas TI Cosme e Damião.

