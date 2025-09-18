Filme ‘O Agente Secreto’ traz referências ao Santa Cruz

A obra conta com algumas cenas com alusão ao clube tricolor e ao futebol pernambucano

Ator Wagner Moura com a camisa do Santa Cruz (Reprodução)

O filme ‘O Agente Secreto’, dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, traz referências ao futebol pernambucano ao longo da obra. As principais alusões são direcionadas ao Santa Cruz Futebol Clube, em três diferentes momentos do longa-metragem.

Ambientado em Recife nos anos 70, as referências mais discretas do filme incluem uma transmissão na rádio em um jogo da Cobra Coral e uma camisa do clube no meio de uma orquestra de frevo.

A alusão ao tricolor pernambucano mais explícita é quando o personagem Seu Alexandre oferece pagar a cerveja em caso de vitória do Santa Cruz na ocasião. “Se o Santa ganhar, eu pago a cerveja”, diz o personagem.

Vale lembrar que em meio às gravações do filme, o ator Wagner Moura chegou a receber e tirar fotos com a camisa da Cobra Coral. Sendo assumidamente torcedor do Vitória-BA, o ator tratou com carinho o presente recebido por um tricolor.