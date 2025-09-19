Pedro Favela mira título da Série D pelo Santa Cruz: 'Na vida, a gente é feito de vitórias'

Pedro Favela, volante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Na contagem regressiva para mais um jogo decisivo, o volante Pedro Favela deu o tom do momento vivido pelo Santa Cruz: foco, ambição e desejo de ir além. Às vésperas do duelo decisivo contra o Maranhão, neste sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, o jogador ressaltou a importância de manter a vontade mesmo após o acesso já ter sido conquistado.

“Nesse momento é que a gente vê quem quer ser vencedor na vida. Independente do objetivo do acesso, a gente não para por aqui. Não podemos só pensar que ‘ganhei hoje, amanhã já não importa mais’. Na vida, a gente é feito de vitórias. Tem que vencer, tem que a todo momento se provar, tem que provar o melhor”, afirmou o volante.

Favela deixou claro que, para ele, o título da Série D representa mais do que um troféu: é uma afirmação tanto pessoal, quanto para o clube. “Acho que vai pesar muito a gente ser campeão. É bom para todo mundo, é bom para o clube, é bom para os atletas. Isso dá um status bem melhor para todo mundo. O ser humano que se contenta só com o que já tem, que acha que ‘aqui tá bom’, está errado. No futebol, o cara não pode parar, tem que querer sempre mais. E todo mundo sai ganhando com isso”, destacou.

Para o volante, manter a motivação elevada é o caminho para evoluir e ajudar o Santa Cruz a seguir crescendo. “Se eu quiser mais, se eu quiser conquista, eu vou me dedicar mais. Se eu me dedicar mais, eu vou conseguir fazer ótimos jogos. E se eu fizer ótimos jogos, eu vou ajudar a camisa do Santa Cruz”, ressaltou.

Dentro de campo, o Tricolor do Arruda tem a vantagem de jogar pelo empate para garantir vaga na final da competição. Já o Maranhão precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por dois gols para avançar diretamente. Quem passar enfrentará Inter de Limeira ou Barra-SC na final da Série D 2024.