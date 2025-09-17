Torcida do Santa Cruz garante mais de 30 mil ingressos para semifinal da Série D

Expectativa é de Arena de Pernambuco lotada para o jogo contra o Maranhão; vendas dos bilhetes tiveram início na noite de terça (16)

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Em parcial divulgada nesta quarta-feira (17), o Santa Cruz ultrapassou a marca de 30 mil ingressos para o confronto diante do Maranhão, válido pela volta da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o próximo sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A expectativa é de estádio lotado.

A comercialização dos ingressos teve início na noite de terça (16), exclusivamente pela internet, por meio da plataforma FutebolCard. Valores promocionais seguem válidos apenas até a meia-noite da próxima quinta-feira (18). Para acesso ao estádio é exigido o cadastro de biometria facial, conforme legislação federal.

O Tricolor chega para o confronto em vantagem após vencer o jogo de ida, em São Luís, por 1 a 0, com um golaço do atacante Renato. Já garantido na Série C de 2026, o Santa agora concentra suas forças na briga pela taça da quarta divisão. O vencedor do confronto entre Santa Cruz e Maranhão enfrentará na final quem avançar do duelo entre Inter de Limeira e Barra-SC.

Confira os valores:

Promocionais (até quinta, 18):

Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 25

Sul Inferior: R$ 30

Norte Inferior: R$ 30

Leste Inferior: R$ 40

Oeste Premium: R$ 60

A partir de sexta (19):

Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Sul Inferior: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Norte Inferior: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Leste Inferior: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Oeste Premium: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)