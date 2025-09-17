SAF do Santa Cruz estuda instalação de gramado sintético no Arruda: 'Uma vantagem técnica'

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz pode estar prestes a adotar uma mudança significativa em sua estrutura esportiva. A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) que caminha para administrar o clube estuda a possibilidade de substituir o gramado natural do Estádio do Arruda por um gramado sintético, segundo revelou o investidor Iran Barbosa, em entrevista ao podcast Beberibe 1285.

Em declaração recente, Iran Barbosa afirmou que a troca do piso é um desejo pessoal e uma possível estratégia técnica para o clube. A decisão, no entanto, depende da análise da capacidade financeira da SAF no curto prazo, já que a instalação de um gramado sintético pode custar entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões.

“Se fizermos isso, não precisaríamos nem de dois campos para treinamento, porque os jogadores estariam sempre adaptados ao gramado. A gente tem a vantagem técnica que ele pode proporcionar. Essa é uma grande vontade minha, só que custa de quatro a cinco milhões. Então, essa decisão tem que ser muito bem pensada”, afirmou o investidor.

Debate nacional

A proposta, no entanto, surge em meio a um intenso debate no futebol brasileiro. No início deste ano, diversos atletas renomados lançaram a campanha “Futebol é natural, não sintético”, em protesto contra o uso de gramados artificiais em estádios do país.

Nomes como Neymar, Bruno Henrique, Lucas Moura, Philippe Coutinho, Thiago Silva e Gabigol se manifestaram publicamente contra a prática, alegando que o gramado sintético aumenta os riscos de lesões graves e compromete o desempenho dos jogadores. Segundo os atletas, o piso artificial impõe maior impacto às articulações e exige adaptações físicas e técnicas que nem sempre são benéficas para os profissionais.

Desafios e oportunidades

Apesar da resistência de parte da classe esportiva, o uso de gramado sintético tem ganhado espaço em clubes que buscam reduzir custos com manutenção e aumentar a utilização dos seus estádios para outras atividades, como treinos e eventos. Além disso, o piso sintético garante maior regularidade, independentemente das condições climáticas.

No caso do Santa Cruz, a proposta seria também uma alternativa para otimizar a estrutura do clube durante a reestruturação conduzida pela SAF. A decisão, contudo, ainda está em fase de estudo e não há previsão oficial para o início do projeto. Os investidores avaliam os impactos financeiros, técnicos e também a aceitação da mudança entre jogadores e comissão técnica.