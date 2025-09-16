Santa Cruz inicia venda de ingressos para semifinal contra o Maranhão na Série D

Partida acontecerá no sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco; a Cobra Coral precisa apenas de um empate para chegar na final

Recife, PE, 09/09/2025 - SANTA CRUZ X AMERICA DE NATAL - Na tarde deste sábado (30), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do América de Natal pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A torcida coral já pode garantir presença no jogo que pode levar o Santa Cruz à final da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. O clube iniciou, na noite desta terça-feira (16), a venda de ingressos para a partida diante do Maranhão, válida pela volta da semifinal, que acontece no próximo sábado (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O anúncio foi feito através das redes sociais do Tricolor do Arruda.

As entradas estão disponíveis exclusivamente pela plataforma FutebolCard. O Santa Cruz comunicou que os valores promocionais seguem válidos apenas até a meia-noite da próxima quinta-feira (18). A partir de sexta (19), os preços sofrerão reajuste. Os ingressos começam em R$ 25, e a expectativa é de casa cheia mais uma vez para empurrar a equipe rumo ao título nacional.

O Tricolor chega para o confronto em vantagem após vencer o jogo de ida, em São Luís, por 1 a 0, com um golaço do atacante Renato. Já garantido na Série C de 2026, o Santa agora concentra suas forças na briga pela taça da quarta divisão.

O check-in para o Sócio Coral foi aberto ainda na tarde desta terça-feira (16), a partir das 14h. Para acesso ao estádio é exigido o cadastro de biometria facial, conforme legislação federal.

Confira os valores:

Promocionais (até quinta, 18):

Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 25

Sul Inferior: R$ 30

Norte Inferior: R$ 30

Leste Inferior: R$ 40

Oeste Premium: R$ 60

A partir de sexta (19):



Norte, Sul, Leste e Oeste Superior: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

Sul Inferior: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Norte Inferior: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Leste Inferior: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Oeste Premium: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)