Torcida do Santa Cruz organiza festa do acesso em local de fundação do clube

Torcida do Santa Cruz (Arquivo/DP)

A torcida do Santa Cruz prepara uma grande comemoração para marcar o retorno do clube à Série C do Campeonato Brasileiro. A chamada "Festa do Acesso" está marcada para este sábado (13), a partir das 18h, no Pátio de Santa Cruz, local histórico onde o clube foi fundado e que se consolidou como ponto de encontro para celebrações da torcida coral.

O evento é uma iniciativa da Produção da Pelada Centenária, grupo que promove ações culturais e esportivas ligadas ao Santa Cruz. A comemoração retoma uma tradição coral: realizar festas públicas no pátio em momentos marcantes da história do clube, como conquistas esportivas e aniversários.

Um dos pontos altos da programação será a iluminação com sinalizadores em frente à Igreja de Santa Cruz, às 19h14, em alusão ao ano de fundação do clube (1914). A ação já se tornou um rito simbólico entre os torcedores.

Além da parte simbólica e religiosa, a festa contará com atrações musicais, sorteios de brindes e apoio de estabelecimentos locais. Os DJs Kananda Px e Mau Lopes, nomes conhecidos da cena pernambucana, serão responsáveis pela trilha sonora da noite. Os organizadores ainda tentam viabilizar a participação de uma orquestra de frevo.

Em parceria com bares da região, haverá promoções exclusivas para o público, como é o caso do tradicional Bar e Restaurante Santa Cruz, que funciona no local há mais de 50 anos e terá descontos especiais em bebidas.

Para custear a estrutura da festa, os organizadores realizam uma vaquinha espontânea. As contribuições podem ser feitas via Pix, utilizando a chave [email protected]. Também será disponibilizado um QR Code nas redes sociais e no local do evento.

A última vez que o Santa Cruz disputou a Série C foi em 2021, o que torna o evento deste sábado ainda mais simbólico para a torcida coral, que há quatro anos espera por um momento de celebração como este.

