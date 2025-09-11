Entenda por que o Santa Cruz tem bons motivos para buscar o título da Série D

Taça da Série D (Rafael Vieira)

Com o acesso à Série C assegurado após uma campanha difícil na Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz agora volta suas atenções para um novo objetivo: o título inédito da competição. O Tricolor do Arruda enfrenta o Maranhão nas semifinais do campeonato, em duelos marcados para os dias 14 e 20 de setembro. Mais do que uma taça, a conquista representaria o coroamento de um processo de reconstrução dentro e fora de campo.

A primeira partida será disputada neste domingo (14), às 16h, no Estádio Castelão, em São Luís. Já o confronto decisivo acontecerá no sábado seguinte (20), às 19h30, na Arena de Pernambuco — palco de arrecadações expressivas ao longo da campanha.

“A gente espera desse clube o título da Série D, que é o que fica na sala de troféus e coroa, na história, o nome de todas as pessoas. Subir é bom, mas ter uma taça é melhor”, disse Iran Barbosa, investidor da SAF do Santa Cruz.

Fator financeiro: bilheterias e premiação impulsionam o clube

A boa fase em campo tem refletido também nas arquibancadas. Nas últimas três partidas como mandante na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz arrecadou mais de R$ 3,49 milhões em bilheteria, com média superior a R$ 1,1 milhão por jogo. A possibilidade de disputar uma final em casa reacende a expectativa por mais duas rendas milionárias, fundamentais para os cofres do clube. Caso avance à final e conquiste o título, o valor pode chegar a R$ 1,358 milhão — montante importante em meio à reestruturação financeira do clube.

Fim de jejum e resgate da autoestima

A conquista da Série D pode também marcar o fim de um longo jejum. O Santa Cruz não levanta um troféu desde 2016, quando venceu a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. O título nacional teria um peso simbólico e emocional ainda maior: representaria a superação de uma década marcada por rebaixamentos, crises administrativas e incertezas. Além disso, o clube teria a chance de apagar a memória amarga de 2011, quando perdeu a final da Série D em pleno Arruda, para o Tupi-MG.

Ranking da CBF: pontuação estratégica

Outro ponto de interesse na briga pelo título é o impacto direto no Ranking Nacional de Clubes da CBF. A conquista da Série D garante 100 pontos, que podem representar um salto significativo na classificação — fator determinante para vagas em futuras edições da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, além de influenciar a distribuição de cotas.

A nova cara

Independentemente do resultado final, a campanha de 2025 já simboliza um novo momento para o Santa Cruz. Mas a possibilidade de encerrar a temporada com um troféu inédito nas mãos representa mais do que uma recompensa esportiva: seria um marco definitivo de renascimento para um dos clubes mais tradicionais do futebol nordestino.

