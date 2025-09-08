Torcida do Santa Cruz recepciona equipe no Arruda após acesso à Série C; veja vídeo

Os torcedores recepcionaram o ônibus com a delegação coral nesta segunda-feira (8), um dia após o acesso conquistado em Natal

Torcida do Santa Cruz recepcionando a equipe no Arruda após acesso à Série C (Crysli Viana/ DP Foto)

Nesta segunda-feira (8), um dia após o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro conquistado em Natal, a torcida do Santa Cruz deu mais uma demonstração de amor ao clube e recepcionou o ônibus com a delegação coral no estádio do Arruda.

Os torcedores se aglomeraram em frente à sede da Cobra Coral e fizeram uma bonita festa na chegada da delegação da capital potiguar. Cantos foram entoados e a comemoração tomou conta para celebrar junto aos jogadores, dirigentes e comissão técnica.

O Santa Cruz conquistou um heroico acesso para a Terceira Divisão nacional no último domingo (7). Na ocasião, o clube tricolor ficou no empate por 1 a 1 com o América-RN, na Arena das Dunas, e após ter vencido por 1 a 0 na partida de ida, ficou com a vaga para a Série C.