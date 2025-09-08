Balotelli se junta a lista de jogadores que marcaram em acessos do Santa Cruz

Balotelli, volante do Santa Cruz (Caio Falcão/Esp DP)

Heróis improváveis! O futebol tem seus rituais, suas ironias e seus heróis improváveis. Na noite em que o Santa Cruz garantiu seu retorno à Série C, foi justamente Wagner Balotelli — um volante de poucas palavras e nenhum gol até então — quem escreveu o capítulo mais bonito da temporada. Uma cabeçada, um gol, e uma história para sempre na memória coral.

O feito de Balotelli o coloca em uma seleta lista de jogadores que, mesmo longe dos holofotes, decidiram momentos cruciais do Santa Cruz em acessos passados. Ao longo dos anos, o clube se acostumou a ver nomes que vinham do banco ou que não tinham fama de artilheiros se tornarem protagonistas em partidas decisivas.

Em 2011, o atacante Fernando Gaúcho, que saiu do banco de reservas, foi o autor de dois gols no empate por 3 a 3 com o Treze-PB, na ida. O resultado foi fundamental para a volta, que terminou em 0 a 0, garantindo o acesso à Série C naquela temporada.

Dois anos depois, em 2013, foi a vez de Flávio Caça-Rato entrar em cena. Também vindo do banco, ele marcou o gol da virada por 2 a 1 na partida de volta, sacramentando o retorno do Santa Cruz à Série B.

Já em 2015, na campanha que levou o Tricolor à Série A, o volante Bileu — conhecido por sua marcação firme e não por fazer gols — balançou as redes na goleada por 3 a 0 sobre o Mogi Mirim. Ele marcou o último gol da partida que selou mais um acesso memorável.

Agora, Wagner Balotelli se junta a essa galeria de “heróis improváveis” que eternizaram seus nomes na memória da torcida coral. Em um clube acostumado a batalhas épicas e personagens marcantes, ele será lembrado como o símbolo da superação de 2025 — aquele que, com um único gol, empurrou o Santa Cruz de volta ao cenário nacional.

