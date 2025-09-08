Objetivo alcançado: Bruno Rodrigues cumpre meta e leva Santa Cruz de volta à Série C

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz ( Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. E, por trás da conquista, um nome que começa a se consolidar na reestruturação do clube: Bruno Rodrigues. Eleito por aclamação em novembro de 2023, o presidente coral assumiu o clube em meio a um cenário de instabilidade política e crise esportiva. Um ano e 10 meses depois, entrega o principal objetivo da temporada.

Bruno Rodrigues chegou ao Arruda com a missão clara de pacificar o ambiente interno, retomar o protagonismo do futebol e implementar o projeto de transformação do Santa Cruz em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). E embora o clube ainda esteja em processo de negociação com o grupo mineiro Cobra Coral Participações, o primeiro passo no campo já foi dado: o acesso esportivo.

Eleição por aclamação e pacificação interna

O processo eleitoral que levou Bruno à presidência foi marcado por intensos embates políticos nos bastidores. Ainda assim, sua candidatura única foi referendada por aclamação no dia 12 de novembro de 2023. Sem histórico de envolvimento nas disputas internas do clube, o dirigente chegou como uma figura externa ao "sistema" que por anos dividiu o Santa Cruz.

Com passagem pela política institucional – foi vereador, deputado estadual, deputado federal e presidente do Ceasa-PE –, Bruno trouxe ao clube seu perfil conciliador. Desde os primeiros dias, promoveu o diálogo entre diferentes grupos, unificando discursos e minimizando os conflitos que por muito tempo paralisaram o clube.

SAF como prioridade

Em seu discurso de posse, Bruno Rodrigues foi enfático: “A SAF é a única solução viável para o Santa Cruz”. Desde então, o dirigente coral lidera o processo de transição para clube-empresa, analisando propostas de investidores e conduzindo as negociações com cautela. A proposta mais consistente partiu da Cobra Coral Participações, que prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos.

Apesar do avanço nas tratativas, as conversas saíram dos holofotes durante a disputa do mata-mata.

A expectativa é de que com o acesso o tema volte a debate nas Repúblicas Independentes do Arruda, agora com o clube em um cenário esportivo mais atrativo.



Do tropeço estadual ao sucesso nacional

Dentro de campo, o Santa Cruz viveu altos e baixos. Pelo segundo ano consecutivo, foi eliminado pelo rival Sport no Campeonato Pernambucano, mesmo após iniciar o torneio com desempenho promissor. A frustração, no entanto, não abalou os planos da gestão.

Com apoio da SAF, o clube apostou em reforços pontuais, ampliou a folha salarial e, sobretudo, manteve os salários em dia – fator que tem sido raro na história recente coral. O planejamento deu resultado. O Tricolor do Arruda avançou na Série D e, com atuações consistentes, conquistou o acesso para a Série C com méritos.

Reestruturação em curso

O acesso representa mais do que uma conquista esportiva: é também um marco simbólico na tentativa de reconstrução do Santa Cruz. A gestão de Bruno Rodrigues inicia seu segundo ano com credibilidade interna e externa, e a possibilidade real de finalmente consolidar o modelo SAF no clube.

Se a pacificação política e o retorno à Série C foram os primeiros degraus, os próximos passos apontam para a modernização da estrutura e captação de investimentos para a instituição.