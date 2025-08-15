Operação especial de ônibus é montada para Santa Cruz x Altos na Arena Pernambuco

Motoristas de ônibus também são alvo de ações criminosas e apedrejamento têm se tornado cada vez mais comum (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Os torcedores que vão acompanhar o confronto entre Santa Cruz e Altos, pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, terão à disposição uma operação especial de transporte nesta segunda-feira (18). A ação será realizada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) para facilitar o acesso à Arena de Pernambuco.

A partir das 17h, a linha 047 – TI Cosme e Damião/Arena estará em operação, com 12 veículos em circulação. A tarifa será no valor do Bilhete Único Anel A (R$ 4,30), podendo ser paga com Cartão VEM ou em dinheiro. A operação contará com a distribuição de pulseiras, necessária para o embarque na volta.

Por se tratar de um serviço eventual, não haverá gratuidade nem desconto tarifário na ida ou na volta do estádio. Toda a movimentação será monitorada por fiscais do Grande Recife, com possibilidade de reforço na frota e ajustes nos intervalos entre as viagens, caso necessário.

Itinerário da linha 047:

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/PE, Arena Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena Pernambuco, Ramal Arena/PE, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Canais de atendimento

Usuários que desejarem fazer elogios, sugestões, reclamações ou denúncias devem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do CTM pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp (81) 99488-3999, todos os dias, também das 8h às 18h.

Se a demanda não for resolvida no prazo informado, é possível entrar em contato com a Ouvidoria pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (81) 3182-5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h.