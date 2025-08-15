Goleiro do Santa Cruz cumpre promessa e raspa cabeça após classificação na Série D

Rokenedy, goleiro do Santa Cruz (Reprodução)

Após se tornar o grande herói da classificação do Santa Cruz às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o goleiro Rokenedy reapareceu no clube com um visual diferente: cabeça raspada. A mudança de estilo foi resultado de uma promessa feita antes do confronto decisivo contra o Sergipe, no último fim de semana.

O jovem arqueiro, revelado nas categorias de base do clube, brilhou na disputa por pênaltis ao defender duas cobranças e garantir a vaga tricolor na próxima fase da competição. "Eu fiz uma promessa. Disse que se nós passássemos de fase, eu rasparia a cabeça. E ficou fera. Goleiro tem que ter essas doideiras. Eu gostei, não vou mentir", afirmou, em tom bem-humorado.

Apesar do clima de comemoração após a classificação, Rokenedy garantiu que o foco já está completamente voltado para o próximo desafio: o Altos-PI. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (19), na Arena de Pernambuco, pelo jogo de ida das oitavas.

“Depois que nós classificamos teve a comemoração na hora, a euforia, mas depois passou. Está todo mundo focado só no próximo adversário. Ontem me perguntaram sobre o meu aniversário e eu nem sabia. Tinha até esquecido que o meu aniversário é no sábado, para você ver o tanto que nós estamos focados no adversário. O nosso principal objetivo agora é o Altos”, destacou o goleiro, que completa 23 anos neste sábado (16).

A torcida tricolor promete fazer bonito mais uma vez. Até a noite da última quinta-feira (14), mais de 20 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida, com os setores leste inferior, leste superior e sul inferior esgotados.

