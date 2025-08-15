Torcedora mirim do Santa Cruz que luta contra o câncer realiza sonho e vive dia especial no Arruda
Torcedora do Santa Cruz, Maria Eduarda, de 8 anos, luta contra um tumor no cérebro e teve dia especial no Arruda
Publicado: 14/08/2025 às 13:23
Pequena torcedora e Thiago Galhardo, do Santa Cruz (Reprodução)
O Estádio do Arruda foi palco de uma história emocionante. A pequena Maria Eduarda, de 8 anos, torcedora do Santa Cruz realizou o sonho de conhecer o estádio e os jogadores corais. Conhecida como Dudinha, a menina luta há um ano contra um tumor no cérebro e foi recebida com carinho pela equipe tricolor.
Ao conhecer Galhardo, Dudinha não conteve as lágrimas e emocionou o centroavante. “Te amo, Thiago”, disse a pequena torcedora.
Sensibilizado, o jogador presenteou a menina com uma camisa oficial do clube, garantiu os ingressos para o jogo contra o Altos e fez um convite especial: entrar em campo com ela no próximo jogo. A torcedora pediu ao centroavante mais três gols até o final da Série D.
“Eu faço três gols, eles me ajudam, eu ajudo o clube a subir e todo mundo comemora. Fechado? Agora olha a minha responsabilidade... Você entra comigo em campo, vai me trazer sorte. Já combina com tua mãe, os ingressos são por minha conta”, disse Galhardo, visivelmente tocado.
Nas redes sociais, o clube publicou um video mostrando o momento e fez questão de deixar uma mensagem de apoio.“Um sonho que virou realidade. Dudinha não só visitou nossa casa como ganhou um abraço cheio de força e carinho. Força, Dudinha! Estamos todos ao seu lado”, escreveu.
A visita de Dudinha ao Arruda não foi apenas um gesto de solidariedade, mas uma verdadeira demonstração do poder do futebol em inspirar, emocionar e transformar vidas. A pequena torcedora sai do estádio com o coração cheio de alegria.
Um sonho que virou realidade. ??— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 13, 2025
Dudinha, 8 anos, luta há um ano contra um tumor no cérebro e sempre sonhou em conhecer o Arruda. Ontem, com o convite do técnico Marcelo Cabo, ela não só visitou nossa casa como conheceu Thiago Galhardo e ganhou um abraço cheio de força e… pic.twitter.com/kgumbJerMF