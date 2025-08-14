Torcedores do Santa Cruz promovem campanha de doação de sangue para ganhar folga

Torcida do Santa Cruz promove campanha de doação de sangue antes de jogo contra o Altos

Volume de sangue retirado, cerca de 450 ml, é rapidamente reposto pelo organismo sem prejuízos ao doador. Foto: Malu Cavalcanti/Esp.DP. (Volume de sangue retirado, cerca de 450 ml, é rapidamente reposto pelo organismo sem prejuízos ao doador. Foto: Malu Cavalcanti/Esp.DP.)

Em uma ação que une solidariedade e paixão pelo futebol, torcedores do Santa Cruz estão promovendo um mutirão de doação de sangue na próxima segunda-feira (18), pela manhã, no Recife. A iniciativa visa abastecer os estoques dos bancos de sangue de Pernambuco e incentivar a presença da torcida no jogo decisivo contra o Altos-PI, na segunda-feira (18), às 20h30, na Arena Pernambuco, pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

A campanha ganhou notoriedade nas redes sociais após circular a proposta de que trabalhadores que doarem sangue na segunda-feira pela manhã poderão usufruir do direito legal à folga remunerada. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o trabalhador tem direito a um dia de folga, uma vez a cada 12 meses, para realizar doação voluntária de sangue, desde que apresente comprovante da ação ao empregador.

“Você faz uma atitude perfeita, ajuda outras pessoas com a doação de sangue, vamos encher os bancos de sangue, com sangue tricolor. Fazer o bem e ainda ganhar folga para ir ao jogo. Você que é empresário, por favor entenda é uma situação crítica. O clube está precisando do apoio da torcida”, disse o influenciador Raul Erlich, da Paixão Coral

O jogo entre Santa Cruz e Altos-PI será disputado na segunda-feira, às 20h30, na Arena de Pernambuco, e já conta com mais de 15 mil ingressos vendidos antecipadamente, segundo a assessoria do clube. Apesar das críticas quanto à data, horário e local da partida, a expectativa é de mais um grande público presente.

Requisitos para doação

Para doar sangue, é necessário:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização formal; acima de 60 anos, somente se já tiver doado antes dos 60);

Pesar mais de 50 kg;

Estar em boas condições de saúde;

Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior;

Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação;

Levar documento oficial com foto.

Restrições

Não podem doar sangue:

Pessoas com doenças como hepatite, HIV, doença de Chagas;

Grávidas ou mulheres amamentando;

Quem realizou tatuagens ou maquiagem definitiva nos últimos 6 meses;

Quem tomou vacina da gripe nas últimas 48 horas;

Quem ingeriu bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;

Pessoas que passaram por cirurgias, endoscopia ou extrações dentárias recentemente;

Quem teve comportamentos de risco para doenças sexualmente transmissíveis nos últimos 6 meses.

A campanha reforça o papel social dos torcedores e mostra como o futebol pode ser um agente de transformação. A expectativa é de que a ação tenha adesão e ajude a aumentar os estoques dos hemocentros da região, que historicamente enfrentam baixos índices de doação em períodos fora de campanhas oficiais.



