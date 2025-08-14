Torcedores do Santa Cruz promovem campanha de doação de sangue para ganhar folga
Publicado: 14/08/2025 às 11:45
Volume de sangue retirado, cerca de 450 ml, é rapidamente reposto pelo organismo sem prejuízos ao doador. Foto: Malu Cavalcanti/Esp.DP. (Volume de sangue retirado, cerca de 450 ml, é rapidamente reposto pelo organismo sem prejuízos ao doador. Foto: Malu Cavalcanti/Esp.DP.)
Em uma ação que une solidariedade e paixão pelo futebol, torcedores do Santa Cruz estão promovendo um mutirão de doação de sangue na próxima segunda-feira (18), pela manhã, no Recife. A iniciativa visa abastecer os estoques dos bancos de sangue de Pernambuco e incentivar a presença da torcida no jogo decisivo contra o Altos-PI, na segunda-feira (18), às 20h30, na Arena Pernambuco, pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
“Você faz uma atitude perfeita, ajuda outras pessoas com a doação de sangue, vamos encher os bancos de sangue, com sangue tricolor. Fazer o bem e ainda ganhar folga para ir ao jogo. Você que é empresário, por favor entenda é uma situação crítica. O clube está precisando do apoio da torcida”, disse o influenciador Raul Erlich, da Paixão Coral
O jogo entre Santa Cruz e Altos-PI será disputado na segunda-feira, às 20h30, na Arena de Pernambuco, e já conta com mais de 15 mil ingressos vendidos antecipadamente, segundo a assessoria do clube. Apesar das críticas quanto à data, horário e local da partida, a expectativa é de mais um grande público presente.
Requisitos para doação
Para doar sangue, é necessário:
Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade com autorização formal; acima de 60 anos, somente se já tiver doado antes dos 60);
Pesar mais de 50 kg;
Estar em boas condições de saúde;
Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior;
Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação;
Levar documento oficial com foto.
Restrições
Não podem doar sangue:
Pessoas com doenças como hepatite, HIV, doença de Chagas;
Grávidas ou mulheres amamentando;
Quem realizou tatuagens ou maquiagem definitiva nos últimos 6 meses;
Quem tomou vacina da gripe nas últimas 48 horas;
Quem ingeriu bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores;
Pessoas que passaram por cirurgias, endoscopia ou extrações dentárias recentemente;
Quem teve comportamentos de risco para doenças sexualmente transmissíveis nos últimos 6 meses.
A campanha reforça o papel social dos torcedores e mostra como o futebol pode ser um agente de transformação. A expectativa é de que a ação tenha adesão e ajude a aumentar os estoques dos hemocentros da região, que historicamente enfrentam baixos índices de doação em períodos fora de campanhas oficiais.