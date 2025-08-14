Santa Cruz tem os cinco maiores públicos de 2025 em Pernambuco

Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Em 2025, o Santa Cruz lidera de forma absoluta os rankings de público do futebol pernambucano. Mesmo disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Arruda é atualmente o responsável pelos cinco maiores públicos do ano no estado, demonstrando a força e fidelidade de sua torcida nas arquibancadas.

Até o momento, o maior público da temporada em Pernambuco foi na vitória coral por 2 a 1 sobre o Sergipe, pela Série D, que levou 35.882 torcedores à Arena de Pernambuco. O feito é seguido por outras quatro partidas do Santa Cruz, incluindo clássicos contra o Sport e confrontos pela Quarta Divisão.

Apesar de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz lidera com folga a média de público entre os clubes pernambucanos em 2025. Com 19.509 torcedores por jogo como mandante, o Tricolor atraiu um total de 156.074 pessoas em oito partidas como mandante, superando até o Sport, que está na elite nacional. O Leão, atualmente na Série A, levou 133.721 torcedores à Ilha do Retiro em seus oito jogos como mandante, com média de 16.715 pagantes.

Arena Lotada!

O próximo compromisso do Santa Cruz será contra o Altos-PI, pela oitavas de finais da Série D, e promete manter a média elevada. A partida será disputada na segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco. Mesmo com críticas a data e o horário, a diretoria já confirmou a venda antecipada de 15 mil ingressos, e a expectativa é de mais um grande público. Com a força da arquibancada, o Mais Querido espera dar mais um passo rumo à próxima fase da competição e manter viva a esperança de retorno às divisões superiores do futebol nacional.

Maiores públicos do ano em Pernambuco:

1- Santa Cruz 2x1 Sergipe – 35.882 torcedores (Série D)

2- Santa Cruz 3x1 Ferroviário-CE – 30.025 torcedores (Série D)

3- Santa Cruz 0x1 Sport – 30.025 torcedores (Campeonato Pernambucano)

4- Santa Cruz 1x0 Sport – 27.506 torcedores (Campeonato Pernambucano)

5- Santa Cruz 4x0 Horizonte-CE – 27.019 torcedores (Série D)

