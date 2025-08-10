Craques da história do Santa comemoram classificação nas redes sociais

Os ídolos Evaristo de Macedo, Tinho, Ricardo Rocha e Grafite marcaram presença no Instagram para comemorar a classificação do Santa para as oitavas da Série D

Postagem comentada por dois ídolos da história coral (REPRODUÇÃO/PERFIL DO SANTA CRUZ)

Quando um senhor de 92 anos vai à rede social para comemorar a vitória (e classificação) do clube pelo qual trabalhou décadas atrás, tem-se uma dimensão de quanto as paixões no futebol transcendem a arquibancada e contaminam jogadores, técnicos e outros profissionais da área.

Após a vitória nos 90 minutos, e nos pênaltis, sobre o Sergipe, no sábado (9), o perfil oficial do Santa Cruz publicou imagem com a festa dos jogadores e o placar da partida decisiva. Logo depois, o perfil @evaristodemacedo comentou: “Eu acreditei! Abraço à torcida tricolor!

Evaristo foi craque, artilheiro de Flamengo, Seleção Brasileira, ídolo de Barcelona e Real Madrid (feito para poucos) e repetiu o sucesso de jogador como técnico.

Comandou a Seleção, foi campeão brasileiro pelo Bahia e o maior treinador da história do Santa Cruz, com vários títulos estaduais e dono da maior sequência de jogos de invencibilidade do Campeonato Brasileiro, em 1978.

Abaixo do comentário de Evaristo, @zagueirotinho deixou o seu recado: “Feliz demais. BORA SUBIR, SANTA!”. Tinho foi um dos comandantes do time tricolor que conseguiu acesso para a Série A em 1999.

RICARDO ROCHA

O tetracampeão mundial Ricardo Rocha, que chegou a dar palestra para os jogadores do Santa durante a semana, publicou vídeo nos seus stories do Instagram comentando a classificação: “Eu acreditei!”.

O ex-zagueirão @ricardorocha94 começou a carreira no futebol profissional, no Arruda, como lateral direito (e dos bons) e foi peça importante na conquista do Tri Supercampeonato estadual de 1983.

Outro ídolo e hoje comentarista da Sportv, Grafite publicou também nos seus stories imagens das cobranças de pênaltis e um meme de garoto dando um suspiro de alívio com a classificação.

No Arruda, @graffa23tv teve três passagens. A primeira em 2001, quando estreou como jogador profissional na Série A. Na última, foi o artilheiro do time campeão pernambucano e da Copa do Nordeste em 2016.

