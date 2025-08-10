Santa Cruz: saiba mais sobre o adversário das oitavas, que decide em casa

O Altos somou até agora 32 pontos, contra 30 do Santa, e leva vantagem da segunda partida para o PiauÍ

Jogadores do Altos comemorando gol contra o Independência-AC (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Passado o sufoco para garantir a vaga nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D, as atenções do Santa Cruz se voltam para o próximo adversário do mata-mata: o Altos, do Piauí. O primeiro duelo será em Pernambuco, faltando confirmar se no Arruda ou na Arena, e a data e horário.

Os tricolores precisarão definir a classificação fora de casa porque, no somatório de pontos da fase de classificação e nas oitavas, o Jacaré chegou aos 32 pontos, contra 30 do Santa.

A vantagem se deve ao fato do Altos ter vencido os dois jogos do primeiro mata-mata. Na fase de grupos, embora tivesse terminado em primeiro do grupo A2, fez 26 pontos. Um a menos que os corais, em segundo no A3.

Ponto forte

O ponto forte do Altos na competição é o ataque, segundo mais positivo da Série D, empatado com o do ASA-AL, com 30 gols marcados. Numa comparação com a eficiência ofensiva do Santa, são sete gols a mais.

Por outro lado, os tricolores levam pequena vantagem no desempenho defensivo. O time de Marcelo Cabo sofreu dez gols na fase de grupos, mais 3 contra o Sergipe. Os piauienses levaram 14 só na primeira fase, e mais dois contra o Independência-AC (13 x 16).

As oitavas

O Altos pegou um adversário mais fraco que os pernambucanos e teve o mérito de não desperdiçar a vantagem. Foram duas vitórias fáceis sobre o Independência-AC. No agregado, 8x2, garantindo a possibilidade de decidir em casa contra os tricolores.

Jogando na Arena da Floresta, no extremo norte do país, a equipe do Piauí meteu 5x1. Na volta, no último sábado (9), 3x1.