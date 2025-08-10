Santa Cruz quebra seu recorde de público como mandante na Arena Pernambuco

Santa Cruz quebra seu recorde de público na Arena Pernambuco e registra o maior público em Pernambuco na temporada 2025

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira)

A força da arquibancada fez a diferença. Com 35.882 torcedores na Arena Pernambuco, o Santa Cruz não apenas eliminou o Sergipe pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, mas também bateu seu recorde de público no estádio e cravou o maior público registrado no futebol pernambucano em 2025.

Até então, o recorde de público do Santa Cruz na Arena Pernambuco era de 34.746 pessoas, registrado em 2014, em jogo contra o América-RN, pela Série B. A nova marca, fez com que o Tricolor consolidasse sua posição como dono da maior torcida presente nos estádios entre todos os participantes da Série D.

Números impressionam

Com a partida contra o Sergipe, o Santa Cruz chegou a 157.074 torcedores presentes em oito jogos como mandante na Série D — seis no Arruda e dois na Arena Pernambuco. A média é de 19.635 torcedores por jogo, número que coloca o clube entre as 15 maiores médias de público do Brasil, considerando todas as divisões do Campeonato Brasileiro.

O público também superou o do Clássico das Multidões disputado neste ano, quando 30.025 torcedores acompanharam Santa Cruz x Sport pela semifinal do Campeonato Pernambucano, no estádio do Arruda. O feito destaca ainda mais a mobilização da torcida coral em um momento crucial da competição.

Apoio

Classificado para a próxima fase da Série D, o Santa Cruz segue firme na briga pelo acesso à Série C. E se depender da torcida, o clube tem um 12º jogador de peso. Em meio às dificuldades esportivas e administrativas, o público fiel nas arquibancadas se mantém como um dos principais ativos do Tricolor — uma tradição que resiste ao tempo e às divisões.

Top 5 públicos do Santa Cruz na Arena Pernambuco:

1- 35.882 pessoas – Santa Cruz 2 x 0 Sergipe (Série D – 09/08/2025)

2- 34.746 pessoas – Santa Cruz 0 x 1 América-RN (Série B – 01/11/2014)

3- 24.283 pessoas – Santa Cruz 1 x 0 Vasco (Série B – 18/10/2014)

4- 19.773 pessoas – Santa Cruz 2 x 1 Globo (Série C – 18/08/2019)

5 - 17.979 pessoas – Santa Cruz 5 x 1 Vila Nova (Série B – 28/10/2014)