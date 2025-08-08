Há 10 anos, Grafite reestreava com gol e emoção pelo Santa Cruz no Arruda

Gol, festa e emoção: 10 anos da volta de Grafite no duelo entre Santa Cruz e Botafogo no Arruda

Grafite, atacante do Santa Cruz ( Antônio Melcop/SCFC)

Nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, completa-se uma década de um dos momentos mais marcantes da história recente do Santa Cruz. Há exatos 10 anos, o atacante Grafite fazia sua reestreia com a camisa coral e, logo de cara, marcou o gol da vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, em duelo válido pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro.

Mais de 44 mil torcedores lotaram o Estádio do Arruda para acompanhar o retorno do ídolo, que voltava ao clube após 13 anos. A expectativa era grande, e o camisa 23 não decepcionou.

O gol da vitória veio logo aos cinco minutos do segundo tempo. Em boa jogada pela direita, João Paulo cruzou para a segunda trave, onde Grafite apareceu bem posicionado para cabecear firme e vencer o goleiro Jefferson. O Arruda explodiu em festa.

Além do gol, Grafite teve atuação destacada. Aos 36 anos, mostrou disposição, ajudou na marcação, fez o pivô e comandou o setor ofensivo da equipe, provando que ainda tinha muito a oferecer.

Aquela partida não marcou apenas o reencontro entre Grafite e a torcida coral. Foi o início de um ciclo vitorioso. Ainda em 2015, o Santa Cruz conquistou o acesso à Série A, com o vice-campeonato da Série B. No ano seguinte, em 2016, o clube ergueria a taça do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste — esta, de forma inédita, com o atacante como protagonista.

Além dos títulos, o retorno de Grafite simbolizou algo ainda maior: a reconexão entre um ídolo e seu clube formador. O pouso de helicóptero no gramado do Arruda, que marcou sua chegada, tornou-se um dos momentos mais emblemáticos da história do Santa Cruz.

Dez anos depois, o gol de cabeça contra o Botafogo permanece na memória do torcedor como o início de uma nova fase. Um dia em que futebol e emoção caminharam lado a lado no José do Rego Maciel.

