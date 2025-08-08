Ariel é apresentado no Santa Cruz e se diz pronto para decisão contra Sergipe

Ariel Nahuelpán, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz ganhou um importante reforço para a partida mais decisiva da temporada. Recém-chegado ao clube, o atacante argentino Ariel Nahuelpán foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira (7) e confirmou que está recuperado de uma lesão na panturrilha, que o tirou do jogo de ida contra o Sergipe, pela segunda fase da Série D. O argentino se colocou à disposição do técnico Marcelo Cabo para estrear no duelo de volta, neste sábado (9), na Arena Pernambuco.

“Minha condição física é boa, ótima. Estive trabalhando com o grupo, me adaptando ao fuso horário no começo, mas agora estou em perfeitas condições para jogar no sábado”, garantiu Ariel, em entrevista coletiva.

Aos 37 anos, Ariel chega ao Tricolor do Arruda com a missão de ser uma “sombra” no ataque para Thiago Galhardo. Com passagens por clubes como Barcelona de Guayaquil,Peñarol e Internacional, o centroavante destacou suas principais características em campo e mostrou confiança em contribuir com gols.

“Minhas características são de um atacante central, que atua dentro da área. Acho que sou forte para jogar como referência no setor ofensivo. As expectativas são muito boas e espero fazer muitos gols com essa camisa”, destacou.

Motivado, Ariel também elogiou o projeto do clube e destacou a força da torcida coral, afirmando que se surpreendeu com a grandeza do Tricolor.“O Santa Cruz é um clube muito grande. Eu acho que não é time de Série D. É muito maior que isso. Gostei muito do projeto, é muito convincente, e da torcida também. Espero ficar muito tempo aqui, fazendo gols. Mas, antes de tudo, o foco é total no jogo de sábado”, concluiu.

A Cobra Coral precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida em Aracaju para seguir vivo na Série D. Para se classificar no tempo normal, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Ariel comentou sobre a derrota no primeiro confronto e reforçou a importância de manter a postura ofensiva no jogo da volta. “A gente tomou um gol cedo no jogo de ida e isso acabou mudando nosso estilo, que é jogar para frente. Mas isso já passou. Agora temos que focar no sábado. Com muito trabalho e união, acredito que vamos fazer uma grande partida para passar de fase”, concluiu.

