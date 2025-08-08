Veja esquema de mobilidade e acesso para jogo entre Santa Cruz x Sergipe

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira)

Mobilidade e acesso seguem sendo os principais entraves da Arena Pernambuco, estádio que foi palco da Copa do Mundo de 2014. Neste sábado (9), às 17h, o local recebe o confronto decisivo entre Santa Cruz e Sergipe, válido pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada, a expectativa é de casa cheia — o maior público do Tricolor como mandante na Arena.

A Arena teve uma carga liberada de 38.526 ingressos, número inferior à capacidade máxima do local, devido a restrições de segurança e separação entre torcidas. Por determinação da CBF, 10% dos ingressos (3.853) foram reservados para a torcida do Sergipe. Os setores Leste Inferior, Sul Inferior, Sul Superior, Leste Superior e Oeste Superior estão esgotados. Restam entradas apenas para os setores Oeste Inferior e Norte Inferior.

Mobilidade e acesso

Para garantir o deslocamento dos torcedores, um esquema especial de mobilidade foi montado envolvendo metrô, ônibus e estacionamento.

Metrô

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) estenderá o funcionamento das Linhas Centro e Sul das 5h às 23h, com trens extras sendo inseridos conforme a demanda. A companhia realizará monitoramento do fluxo de passageiros por meio do sistema de câmeras, com possibilidade de reforço na operação. A estação Cosme e Damião, da Linha Centro, será a principal porta de entrada para o estádio, com acesso facilitado por meio de um corredor exclusivo de ônibus.

Após o término da partida, trens reservas estarão posicionados na Estação Camaragibe para acelerar o escoamento dos torcedores e evitar aglomerações. “Para quem quer ir com tranquilidade, evitar trânsito e economizar, recomendamos o metrô. Teremos monitoramento em tempo real e inserção de trens extras, caso necessário”, afirmou Salvino Gomes, gerente de Comunicação da CBTU Recife.

Ônibus

A linha TI Cosme e Damião/Arena estará operando a partir das 13h, com tarifa do Bilhete Único (R$ 4,30). Dez ônibus farão o trajeto direto até a Arena, com possibilidade de reforço caso a demanda aumente. A operação será mantida até duas horas após o término do jogo.

O Grande Recife Consórcio recomenda que os torcedores adquiram antecipadamente a pulseira de acesso para o retorno gratuito após a partida ao Terminal Integrado, utilizando cartão VEM ou pagamento em dinheiro - Bilhete Único (anel A: R$4,30).

Estacionamento e organização por torcida

Os ingressos para o estacionamento podem ser adquiridos presencialmente no dia da partida, mas a recomendação do clube é que a compra seja feita com antecedência, por meio do site arena.sistemaexpert.com.br, para evitar filas.

Os valores são os seguintes:

Carros: R$ 30

Motos: R$ 15

Vans: R$ 30

Ônibus: R$ 60

A organização do estacionamento será feita por setores, separados entre as torcidas:

Torcida do Santa Cruz: acessos pelos estacionamentos Amarelo, Azul e Laranja.

Torcida do Sergipe: acesso pelo estacionamento Verde, com entrada pela BR-408 e bolsão de espera no setor Norte.

Música ao vivo como atração

Para incentivar a chegada antecipada dos torcedores, o clube coral preparou um palco com música ao vivo no setor Oeste Inferior da Arena, transformando a partida em um verdadeiro evento para a torcida.