Veja esquema de mobilidade e acesso para jogo entre Santa Cruz x Sergipe

Arena Pernambuco terá esquema de transporte reforçado para Santa Cruz x Sergipe

Paulo Mota

Publicado: 07/08/2025 às 17:00

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/Rafael Vieira

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira)

Mobilidade e acesso seguem sendo os principais entraves da Arena Pernambuco, estádio que foi palco da Copa do Mundo de 2014. Neste sábado (9), às 17h, o local recebe o confronto decisivo entre Santa Cruz e Sergipe, válido pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com mais de 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada, a expectativa é de casa cheia — o maior público do Tricolor como mandante na Arena.

A Arena teve uma carga liberada de 38.526 ingressos, número inferior à capacidade máxima do local, devido a restrições de segurança e separação entre torcidas. Por determinação da CBF, 10% dos ingressos (3.853) foram reservados para a torcida do Sergipe. Os setores Leste Inferior, Sul Inferior, Sul Superior, Leste Superior e Oeste Superior estão esgotados. Restam entradas apenas para os setores Oeste Inferior e Norte Inferior.

Mobilidade e acesso
Para garantir o deslocamento dos torcedores, um esquema especial de mobilidade foi montado envolvendo metrô, ônibus e estacionamento.

Metrô 
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) estenderá o funcionamento das Linhas Centro e Sul das 5h às 23h, com trens extras sendo inseridos conforme a demanda. A companhia realizará monitoramento do fluxo de passageiros por meio do sistema de câmeras, com possibilidade de reforço na operação. A estação Cosme e Damião, da Linha Centro, será a principal porta de entrada para o estádio, com acesso facilitado por meio de um corredor exclusivo de ônibus. 

Após o término da partida, trens reservas estarão posicionados na Estação Camaragibe para acelerar o escoamento dos torcedores e evitar aglomerações. “Para quem quer ir com tranquilidade, evitar trânsito e economizar, recomendamos o metrô. Teremos monitoramento em tempo real e inserção de trens extras, caso necessário”, afirmou Salvino Gomes, gerente de Comunicação da CBTU Recife.

Ônibus
A linha TI Cosme e Damião/Arena estará operando a partir das 13h, com tarifa do Bilhete Único (R$ 4,30). Dez ônibus farão o trajeto direto até a Arena, com possibilidade de reforço caso a demanda aumente. A operação será mantida até duas horas após o término do jogo.

O Grande Recife Consórcio recomenda que os torcedores adquiram antecipadamente a pulseira de acesso para o retorno gratuito após a partida ao Terminal Integrado, utilizando cartão VEM ou pagamento em dinheiro - Bilhete Único (anel A: R$4,30).

Estacionamento e organização por torcida
Os ingressos para o estacionamento podem ser adquiridos presencialmente no dia da partida, mas a recomendação do clube é que a compra seja feita com antecedência, por meio do site arena.sistemaexpert.com.br, para evitar filas.

Os valores são os seguintes:

Carros: R$ 30

Motos: R$ 15

Vans: R$ 30

Ônibus: R$ 60

A organização do estacionamento será feita por setores, separados entre as torcidas:

Torcida do Santa Cruz: acessos pelos estacionamentos Amarelo, Azul e Laranja.

Torcida do Sergipe: acesso pelo estacionamento Verde, com entrada pela BR-408 e bolsão de espera no setor Norte.

Música ao vivo como atração
Para incentivar a chegada antecipada dos torcedores, o clube coral preparou um palco com música ao vivo no setor Oeste Inferior da Arena, transformando a partida em um verdadeiro evento para a torcida.

Estacionamento da Arena Pernambuco
Chegada da torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco
Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Estacionamento da Arena Pernambuco (Reprodução)
Chegada da torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Aquivo)
Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira)

