Santa Cruz atinge 20 mil ingressos vendidos para jogo contra o Sergipe na Arena Pernambuco

Torcedora do Santa Cruz em partida na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP)

Em 24 horas após o início das vendas, 20 mil ingressos já foram adquiridos pela torcida do Santa Cruz para o duelo da volta contra o Sergipe, pela segunda fase da Série D, marcado para o próximo sábado (9), às 17h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

No jogo de ida, realizado no Estádio Batistão, em Aracaju, o Santa Cruz foi derrotado por 2 a 1 e agora precisa reverter a desvantagem para seguir na competição. O Tricolor do Arruda precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Caso vença por apenas um gol, a vaga será definida nos pênaltis. Qualquer empate ou nova vitória do Sergipe elimina a Cobra Coral.

Na tarde desta terça-feira (5), o Santa Cruz divulgou que o Setor Inferior Leste foi esgotado. Com a importância do confronto e a forte mobilização da torcida, a expectativa é de Arena de Pernambuco cheia. O estádio tem capacidade para mais de 45 mil torcedores. A venda de ingressos acontece exclusivamente pela internet, através do site FutebolCard.

???? MINHA TORCIDA PESA UMA TONELADA, P****!



Já somos mais de 20 MIL confirmados pra decisão de sábado. A ordem é avançar rumo à Arena de Pernambuco. ?????????



Vamos pela camisa! ?????? pic.twitter.com/uDQ8s0GvKj — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) August 5, 2025

Confira os valores dos ingressos:



Arquibancada Superior (Leste, Oeste, Sul): R$ 40 (R$ 20 promocional)

Setor Visitante (Norte Superior): R$ 40

Arquibancada Inferior (Leste, Sul, Norte): R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)

Arquibancada Inferior (Norte e Sul): R$ 25 (promocional)

Arquibancada Inferior (Oeste): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia-entrada)