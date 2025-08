CBTU amplia horário do metrô para jogo entre Santa Cruz e Sergipe na Arena Pernambuco

Metrô em Recife (Nivaldo Fran/DP)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou nesta terça-feira (5) a ampliação do horário de funcionamento do metrô do Recife, neste sábado (9), em confronto decisivo entre Santa Cruz e Sergipe, pela volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

As linhas Centro e Sul irão operar das 5h às 23h, com o objetivo de facilitar o acesso dos torcedores à Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A estação Cosme e Damião, que integra a Linha Centro, oferece acesso direto ao estádio por meio de um corredor exclusivo de ônibus.

A CBTU também anunciou que vai reforçar a operação dos trens no retorno da Arena, dobrando a oferta de composições. Com a medida, o intervalo entre os trens será reduzido de 20 para 10 minutos.

O duelo está marcado para às 17h e deve atrair um grande público. De acordo com o Santa Cruz, mais de 13 mil ingressos já haviam sido vendidos até a manhã desta terça-feira (5). A expectativa é de casa cheia, impulsionada pela mobilização da torcida coral em um momento decisivo da temporada.

No jogo de ida, disputado no Estádio Batistão, em Aracaju, o Santa Cruz foi derrotado por 2 a 1. Para avançar diretamente às oitavas de final, o time pernambucano precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Em caso de vitória por apenas um gol, a vaga será definida nos pênaltis.