Jogo entre Santa Cruz e América-RN terá esquema especial de transporte

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

A Arena Pernambuco vai receber neste sábado (30), às 19h, a primeira partida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Santa Cruz e América-RN. Com expectativa de público de mais de 40 mil torcedores, um esquema especial de mobilidade foi preparado para facilitar o deslocamento dos torcedores até o estádio.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), as Linhas Centro e Sul do Metrô irão operar em horário normal neste sábado (30), das 5h às 23h, com atenção especial à estação Cosme e Damião, principal acesso à Arena Pernambuco. Para facilitar o retorno do público após o jogo, trens extras ficarão posicionados na estação Camaragibe, prontos para reforçar a operação conforme a demanda. A iniciativa visa garantir maior fluidez no embarque e desembarque dos torcedores. Todo o sistema será monitorado por câmeras de vigilância, que auxiliam na execução das estratégias de mobilidade e segurança.

Ônibus

Além disso, será disponibilizada a linha de transporte complementar com a especial de ônibus TI Cosme e Damião/Arena, que começa a operar a partir das 15h. A tarifa será de R$ 4,30 (Bilhete Único Anel A). Para o retorno, os usuários deverão portar uma pulseira de acesso adquirida antecipadamente, já que, por se tratar de um serviço eventual, não haverá gratuidade nem descontos. A operação contará com monitoramento de fiscais do Grande Recife Consórcio de Transporte, que poderão ajustar os intervalos dos coletivos conforme a demanda.

Estacionamento

Para quem optar por ir de carro, a Arena Pernambuco conta com cinco áreas de estacionamento: Amarelo, Azul, Laranja, Verde e Sub2. O setor Amarelo, porém, já está com ingressos esgotados. A recomendação do clube é que os ingressos de estacionamento sejam adquiridos online, através do site arena.sistemaexpert.com.br, a fim de evitar filas no dia do jogo.

A torcida do Santa Cruz terá acesso pelos setores Amarelo, Azul, Laranja e Sub-2. Já os torcedores do América-RN entrarão pelo estacionamento Verde, com acesso direto pela BR-408 e bolsão de espera no setor Norte. Motos, vans e ônibus deverão utilizar exclusivamente o setor Azul.

