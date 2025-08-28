Vai ter mais ingressos para o duelo decisivo entre Santa Cruz e América-RN?

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Evelyn Victoria/SCFC)

A grande pergunta da torcida coral nas últimas horas tem sido uma só: vai ter mais ingressos? E a resposta, ao que tudo indica, é não. O Santa Cruz confirmou nesta quarta-feira (27) que mais de 35.200 ingressos já foram vendidos para o duelo contra o América-RN, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no próximo sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco.

Com capacidade máxima limitada de torcedores, por conta dos protocolos de segurança e da separação obrigatória entre as torcidas, o clube informa que apenas setores como camarotes e bilhetes para conselheiros ainda possuem disponibilidade para os tricolores. Ao todo, foram liberados cerca de 39 mil ingressos para a torcida do Santa Cruz.

A venda começou na noite da última terça-feira (26) e teve alta demanda desde os primeiros minutos. O clube chegou a liberar uma carga extra de 3 mil ingressos, após reunião com autoridades e órgãos de segurança, mas essa nova remessa foi rapidamente esgotada.

Enquanto a torcida do Santa Cruz enfrenta dificuldade para encontrar ingressos, o América-RN conta com uma carga de 4.400 entradas, respeitando o percentual de 10% destinado à torcida visitante. Os bilhetes seguem à venda normalmente na plataforma Futebol Card, com valores de R$ 40 (inteira).

A expectativa é de que o Santa Cruz bata seu próprio recorde de público na Série D, que atualmente é de 42.653 pessoas (diante do Altos-PI, também na Arena). No entanto, o recorde absoluto da Arena de Pernambuco — 45.500 torcedores, registrado na final do Pernambucano deste ano entre Sport e Náutico — não deve ser superado, devido às áreas bloqueadas entre as torcidas.

Para os tricolores que ainda não garantiram presença, a recomendação é atenção redobrada. Novas liberações de ingressos não estão previstas até o momento, e a venda está sendo feita exclusivamente online, através do site Futebol Card.