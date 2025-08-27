Rafael Klein apita Santa Cruz x América-RN pelas quartas da Série D; trio e VAR são gaúchos

O árbitro apitou o primeiro Clássico das Multidões deste ano, no Arruda

Rafael Klein, árbitro gaúcho ( Rafael Vieira)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para o primeiro duelo entre Santa Cruz e América-RN, válido pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O gaúcho Rafael Rodrigo Klein, árbitro do quadro da FIFA, será o responsável pelo apito na partida marcada para este sábado (30), às 19h, na Arena de Pernambuco.

Klein apitou o primeiro Clássico das Multidões desta temporada, válido pela fase inicial do Campeonato Pernambucano, quando o Santa Cruz venceu o Sport por 1 a 0.

Para auxiliá-lo, também foram escalados Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel, ambos do Rio Grande do Sul. A aritragem de vídeo também será formada por gaúchos. O VAR ficará a cargo de Daniel Nobre Bins, com André da Silva Bitencourt como assistente.

A torcida coral já adquiriu mais de 35 mil ingressos de forma antecipada. O Santa Cruz tenta abrir vantagem em casa para chegar embalado ao jogo de volta, que será disputado na Arena das Dunas, no dia 7 de setembro (domingo), às 16h.