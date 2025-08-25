Beto Lago: 'Paredão Rokenedy leva Santa Cruz para mata-mata decisivo'

São Lourenço da Mata, PE, 11/08/2025 - SANTA CRUZ X SERGIPE - Na tarde deste sábado(09), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Sergipe pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 na Arena de Pernambuco. Jogador do Santa Cruz, Rokenedy (Rafael Vieira)

Falta um duelo

O Santa Cruz ainda respira no sonho de voltar à Série C. A classificação contra o Altos veio nos pênaltis, novamente com a estrela de Rokenedy, o goleiro que insiste em ser o protagonista de um time sem brilho. É duro dizer, mas o Tricolor sobrevive mais pela força do acaso do que pelo futebol apresentado. A atuação diante do Altos foi, no mínimo, constrangedora. O técnico Marcelo Cabo não consegue dar padrão, intensidade ou confiança à equipe. Com um gramado duro, é verdade, o toque de bola ficou prejudicado – mas até nisso o Santa Cruz se esconde. A pressão inicial não passou de fumaça, e a única grande chance foi uma cabeçada de Balotelli na trave, no segundo tempo. Muito pouco para quem busca um acesso vital. No fim, o roteiro se repetiu: Rokenedy salvou. Defendeu três penalidades, todas no seu canto esquerdo, enquanto Renato, Geovany e Balotelli garantiram a vaga. Classificação suada, acompanhada de um prêmio de R$ 400 mil, mas com um futebol que não enche os olhos de ninguém. Agora vem o América/RN: primeiro duelo na Arena de Pernambuco, decisão na Arena das Dunas. É o confronto que vale o acesso. A torcida espera raça e futebol. Marcelo Cabo precisa, urgentemente, entregar algo mais do que sofrimento e milagres do goleiro.

Santa Cruz solicita à CBF para realizar duelo contra o América-RN no sábado

Moacir poderia ter levado o Central às penalidades contra o Maranhão. Não conseguiu. Jean, ex-Retrô, defendeu e garantiu a classificação maranhense. A Patativa fica pelo caminho. Pior: em 2026, o clube terá de encarar uma dura realidade – sem calendário nacional e limitado a lutar pelo acesso na Série A2 do Estadual.

Ponto importante

Depois de oito partidas, o Náutico teve sua defesa vazada, mas conseguiu arrancar um empate diante do São Bernardo. O duelo foi bem equilibrado e o goleiro Wellerson, que substituiu o titular Muriel, foi um dos destaques, salvando o alvirrubro em vários lances. No final de semana, o Timbu pega o Ituano, nos Aflitos, para garantir a vice-liderança. Lembrando que a Ponte Preta joga hoje contra o CSA, em Maceió, também pode tirar essa posição..

Vergonha da Fênix

O Retrô entrou em campo contra o ABC já rebaixado. A Fênix, que nasceu para ser projeto inovador no futebol pernambucano, fecha o ano em agosto e de maneira melancólica. A queda não surpreende: foi uma sucessão de erros de planejamento, elenco mal montado e um time sem alma. Um rebaixamento que já estava escrito nas atuações insossas da equipe.

Qual Sport entra em campo?

No Sport, a dúvida é sobre qual time Daniel Paulista colocará em campo contra o Palmeiras. Sem Derik, a lógica reforçaria o meio com Pedro Augusto. Na esquerda, Kevyson deve assumir. Há quem defenda um terceiro zagueiro, com João Silva, mas não faria: Abel Ferreira trabalha muito pelos lados. Jogo difícil e qualquer vacilo pode ser fatal.