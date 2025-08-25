Santa Cruz solicita à CBF para realizar duelo contra o América-RN no sábado

Santa Cruz quer mandar jogo de ida das quartas de final da Série D no sábado, às 18h, na Arena de Pernambuco

Jogadores do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz formalizou um pedido à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o jogo de ida contra o América-RN, pelas quartas de final da Série D, seja marcado para o próximo sábado (30), às 18h, na Arena de Pernambuco. A partida é válida pelo mata-mata que define o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

Segundo apuração da reportagem do, o presidente do clube, Bruno Rodrigues, informou que já enviou o ofício à CBF e aguarda uma resposta da entidade. A diretoria do clube, inclusive, está retornando de Teresina para iniciar as tratativas para que a definição oficial sobre a data e o horário do jogo.

"Optamos por solicitar o jogo para o sábado, 18h. Estamos aguardando a CBF, mas acredito que não haverá nenhum empecilho. A própria governadora já tinha sinalizado anteriormente que daria para ter dois jogos no mesmo dia. Então, entendo que isso serve também para esse final de semana. Caso optem por colocar às 19h, não vejo problema. Decidimos pelo sábado, porque é um dia melhor para o nosso torcedor, já que o domingo é de descanso para a maioria", disse o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues.

Em um episódio recente, a entidade recusou pedido semelhante, alegando que o confronto em questão já havia sido agendado, o que não se aplica neste caso.

Em entrevista no último dia 15 de agosto, o tenente-coronel Arruda confirmou a possibilidade de duas equipes da capital atuarem no mesmo dia na Região Metropolitana do Recife. O representante da Polícia Militar de Pernambuco garantiu que a corporação tem total capacidade de organizar esquemas de segurança para partidas simultâneas envolvendo clubes do Trio de Ferro.

“A Polícia Militar estará pronta para realizar seu planejamento operacional, independentemente de quantos times joguem nesse dia. Estamos preparados, aptos e temos capacidade operacional para atender a dois jogos no mesmo dia”, afirmou o oficial.

Outro fator que pesa a favor do pedido tricolor é a garantia de segurança. Em postagem recente na rede social X (antigo Twitter), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, assegurou que as forças de segurança do Estado estão aptas a garantir a tranquilidade das torcidas em mais de um jogo no mesmo dia.

A preocupação gira em torno do confronto entre Náutico e Ituano, marcado para o mesmo sábado, às 17h, nos Aflitos, pela última rodada da fase de grupos da Série C. Este jogo, no entanto, não pode ter o horário alterado, uma vez que todos os duelos da rodada final da competição precisam ocorrer simultaneamente.

Com a solicitação, o Santa Cruz tenta evitar a marcação de seu jogo para a segunda-feira (01), o que poderia afetar o apelo do público. Uma vez que o principal rival, o Sport enfrenta o Vasco, no domingo (31), na Ilha do Retiro. A resposta da CBF deve sair nos próximos dias.