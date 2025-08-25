Palmeiras x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 21ª rodada da Série A

Sport x Palmeiras em partida realizada na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 19h, no Allianz Parque, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão vive grande fase e briga na parte de cima da tabela, enquanto o Leão, ainda na lanterna do Brasileirão, tenta voltar a vencer após tropeço no jogo passado, no empate com o São Paulo.

A equipe comandada por Abel Ferreira chega embalada após avançar às quartas de final da Libertadores e ocupa a vice-liderança do Brasileirão. Para a partida contra o Leão, o treinador português terá dois reforços à disposição: o goleiro Carlos Miguel e o lateral-esquerdo Jefté, recém-contratados e regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Já os rubro-negros atravessam um cenário bem diferente. Na última posição, o time de Daniel Paulista soma apenas 10 pontos e deixou, na última rodada, escapar novamente três pontos na Ilha do Retiro. Por outro lado, a equipe leonina não sabe o que é perder há cinco partidas. Nesta segunda, o Sport terá os desfalques do lateral-esquerdo Igor Cariús, lesionado, e do atacante Derik Lacerda.



As duas equipes se enfrentaram na 2ª rodada do Brasileiro, na Ilha do Retiro. O Palmeiras venceu por 2 a 1, em uma partida marcada por polêmica. Após forte repercussão, o Comitê de Arbitragem da CBF confirmou erro no pênalti que decretou a vitória palmeirense. Tanto a equipe de campo quanto a do VAR acabaram afastadas.

SPORT

O Sport precisa passar por um retrospecto recente ruim diante do Verdão. São seis jogos consecutivos sem bater o clube paulista, com cinco derrotas e um empate contra o Palmeiras desde 2018. A última vez que o Rubro-Negro levou a melhor no Allianz Parque foi naquele ano, em duelo histórico por 3 a 2, com virada e pênalti defendido por Magrão nos acréscimos.

Para tentar retomar o caminho das vitórias, o elenco leonino teve uma semana cheia de treinamentos no CT José de Andrade Médicis, focando na preparação e na busca por soluções para os desfalques. Na defesa, com Igor Cariús fora por um mês, Kevyson surge como opção imediata na lateral-esquerda.

No ataque, Pablo deve ser o escolhido para substituir o suspenso Derik Lacerda. O camisa 92, inclusive, saiu do banco e entrou no lugar do companheiro no empate contra o São Paulo, na segunda etapa. Outra peça disponível pode ser Barletta, em uma formação diferente no setor ofensivo.

Depois do tropeço em 2 a 2 diante do Tricolor Paulista, o Sport encara o vice-líder Palmeiras com o objetivo de conquistar a segunda vitória nesta sequência de invencibilidade na Série A.

"Sabemos que é um grande adversário, um dos maiores do Brasil nos últimos anos, que está brigando por título. A gente teve muitos dias para se preparar da melhor forma. Sabemos que será um jogo em que vamos ter que competir muito, correr e estar organizados. Vamos competir de igual para igual, como tem sido nos últimos jogos, cientes de que será uma partida de extrema dificuldade. Mas é futebol, onze contra onze, e precisamos estar atentos aos detalhes em um nível muito alto para sair com um bom resultado", expressou o goleiro Gabriel Vasconcelos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

PALMEIRAS

A preparação do Palmeiras para o duelo incluiu atividades regenerativas para os titulares do jogo da volta contra o Universitario, pela Libertadores, e treinamentos coletivos para o elenco. A equipe de Abel Ferreira teve três sessões de trabalho antes de enfrentar o Sport.

Se o Alviverde conta com os reforços de Carlos Miguel e Jefté, em contrapartida terá um desfalque importante para enfrentar o Leão. O volante Aníbal Moreno recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na rodada passada, e cumprirá suspensão automática. Com isso, Emiliano Martínez deve ser o titular na posição.

Depois de preservar alguns dos seus titulares no compromisso pela Libertadores, o Palmeiras deve ir co força máxima no jogo contra o Sport.

FICHA DA PARTIDA

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Khellven), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício (Felipe Anderson); Ramón Sosa, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.



SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo (Barletta). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 19h

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC)

4º Árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)