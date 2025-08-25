diariodepernambuco.com.br
Palmeiras x Sport: onde assistir, horário e escalações pela 21ª rodada da Série A

Jogo acontece nesta segunda-feira (25), às 19h, no Allianz Parque

Gabriel Farias

Publicado: 25/08/2025 às 07:00

Sport x Palmeiras em partida realizada na Ilha do Retiro/Rafael Vieira/DP Foto

Sport x Palmeiras em partida realizada na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)

Palmeiras e Sport se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 19h, no Allianz Parque, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Verdão vive grande fase e briga na parte de cima da tabela, enquanto o Leão, ainda na lanterna do Brasileirão, tenta voltar a vencer após tropeço no jogo passado, no empate com o São Paulo.

 

A equipe comandada por Abel Ferreira chega embalada após avançar às quartas de final da Libertadores e ocupa a vice-liderança do Brasileirão. Para a partida contra o Leão, o treinador português terá dois reforços à disposição: o goleiro Carlos Miguel e o lateral-esquerdo Jefté, recém-contratados e regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Já os rubro-negros atravessam um cenário bem diferente. Na última posição, o time de Daniel Paulista soma apenas 10 pontos e deixou, na última rodada, escapar novamente três pontos na Ilha do Retiro. Por outro lado, a equipe leonina não sabe o que é perder há cinco partidas. Nesta segunda, o Sport terá os desfalques do lateral-esquerdo Igor Cariús, lesionado, e do atacante Derik Lacerda.

As duas equipes se enfrentaram na 2ª rodada do Brasileiro, na Ilha do Retiro. O Palmeiras venceu por 2 a 1, em uma partida marcada por polêmica. Após forte repercussão, o Comitê de Arbitragem da CBF confirmou erro no pênalti que decretou a vitória palmeirense. Tanto a equipe de campo quanto a do VAR acabaram afastadas.

SPORT

O Sport precisa passar por um retrospecto recente ruim diante do Verdão. São seis jogos consecutivos sem bater o clube paulista, com cinco derrotas e um empate contra o Palmeiras desde 2018. A última vez que o Rubro-Negro levou a melhor no Allianz Parque foi naquele ano, em duelo histórico por 3 a 2, com virada e pênalti defendido por Magrão nos acréscimos.

Para tentar retomar o caminho das vitórias, o elenco leonino teve uma semana cheia de treinamentos no CT José de Andrade Médicis, focando na preparação e na busca por soluções para os desfalques. Na defesa, com Igor Cariús fora por um mês, Kevyson surge como opção imediata na lateral-esquerda.

No ataque, Pablo deve ser o escolhido para substituir o suspenso Derik Lacerda. O camisa 92, inclusive, saiu do banco e entrou no lugar do companheiro no empate contra o São Paulo, na segunda etapa. Outra peça disponível pode ser Barletta, em uma formação diferente no setor ofensivo.

Depois do tropeço em 2 a 2 diante do Tricolor Paulista, o Sport encara o vice-líder Palmeiras com o objetivo de conquistar a segunda vitória nesta sequência de invencibilidade na Série A.

"Sabemos que é um grande adversário, um dos maiores do Brasil nos últimos anos, que está brigando por título. A gente teve muitos dias para se preparar da melhor forma. Sabemos que será um jogo em que vamos ter que competir muito, correr e estar organizados. Vamos competir de igual para igual, como tem sido nos últimos jogos, cientes de que será uma partida de extrema dificuldade. Mas é futebol, onze contra onze, e precisamos estar atentos aos detalhes em um nível muito alto para sair com um bom resultado", expressou o goleiro Gabriel Vasconcelos.

 
 
 
PALMEIRAS

A preparação do Palmeiras para o duelo incluiu atividades regenerativas para os titulares do jogo da volta contra o Universitario, pela Libertadores, e treinamentos coletivos para o elenco. A equipe de Abel Ferreira teve três sessões de trabalho antes de enfrentar o Sport.

Se o Alviverde conta com os reforços de Carlos Miguel e Jefté, em contrapartida terá um desfalque importante para enfrentar o Leão. O volante Aníbal Moreno recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, na rodada passada, e cumprirá suspensão automática. Com isso, Emiliano Martínez deve ser o titular na posição.

Depois de preservar alguns dos seus titulares no compromisso pela Libertadores, o Palmeiras deve ir co força máxima no jogo contra o Sport.

FICHA DA PARTIDA

PALMEIRAS: Weverton; Giay (Khellven), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Maurício (Felipe Anderson); Ramón Sosa, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo (Barletta). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Allianz Parque, em São Paulo
Horário: 19h
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Alex dos Santos (SC)
4º Árbitro: Renan Novaes Insabralde (MS)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Transmissão: Premiere (pay-per-view)

 

Sport x Palmeiras em partida realizada na Ilha do Retiro
Time do Palmeiras durante comemoração de gol
Time do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Flaco López marcou um dos gols na vitória do Palmeiras contra o Sport no primeiro turno
Recife, PE, 16/08/2025 - SPORT X SÃO PAULO - Na noite deste sábado(16), a equipe do Sport recebeu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025, na Ilha do Retiro. Comemoração, Lucas Lima
Recife, PE, 16/08/2025 - SPORT X SÃO PAULO - Na noite deste sábado(16), a equipe do Sport recebeu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025, na Ilha do Retiro. Comemoração, Lucas Lima
Recife, PE, 16/08/2025 - SPORT X SÃO PAULO - Na noite deste sábado(16), a equipe do Sport recebeu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025, na Ilha do Retiro. Time do Sport
Recife, PE, 16/08/2025 - SPORT X SÃO PAULO - Na noite deste sábado(16), a equipe do Sport recebeu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025, na Ilha do Retiro. Comemoração, Lucas Lima
Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Técnico do Sport, Daniel Paulista

